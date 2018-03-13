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  • Будогосский: «Я всегда был сторонником внедрения в РФПЛ системы определения гола. Сейчас она очень важна»

Будогосский: «Я всегда был сторонником внедрения в РФПЛ системы определения гола. Сейчас она очень важна»

13 марта 2018, 14:59
14

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что очень важно начать использование в РФПЛ системы определения взятия ворот. Руководитель отметил это, комментируя незасчитанный гол «Ахмата» в матче 22-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:3). Арбитр Сергей Иванов не зафиксировал взятие ворот армейцев после удара полузащитника грозненцев Одисе Роши.

«Та самая ситуация, когда ассистент не мог помочь судье принять решение. Потому что линия ворот была перекрыта находящимся там игроком. Я ориентируюсь по позиции арбитра )Иванова – он был практически в площади ворот, занял удачную позицию, чтобы определить, пересек ли мяч линию ворот.

Кстати, повтор из-за ворот никогда не может быть решающим фактором, чтобы принять решение – ракурс искажает ситуацию. Был один план – на линии ворот – по нему впечатление, что мяч полностью линию ворот не пересек. Я всегда был сторонником того, чтобы поставить «Goal line technology» – систему, которая сейчас представляется очень важной. У нас были такие ситуации, и сейчас они повторяются», – сказал Будогосский.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат ЦСКА Будогосский Андрей
Комментарии (14)
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DeStar
1520944562
Ага, все вы говорите одно, делаете другое, а раз вы еще и инвалиды. то у вас получается по итогу что-то третье.
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fanchik
1520947353
Будогосскому всегда нравился" футбол его детства",а там видеоповторов не было,и вдруг" человечек" начинает понимать, что без этого справедливости не добиться
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Татарин за ЦСКА
1520950453
Самое главное,что бы слова превращались в дело!!!
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dok66
1520951877
Раньше другое говорил однако ... Бытие определяет сознание
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Константинн
1520954517
****, у нас в стране могут что то заранее продумать и внедрить а то "пока гром не грянет....."
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maygli
1520956683
Первый раз от него такое слышу.
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OfaZavr
1520956831
ага конечно, раньше против новых технологий в футболе выступал.
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zigbert
1520961152
В чем проблема,ставьте что бы успокоить многочисленную армию болельщиков.
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maygli
1520968034
Будогосский: «Я всегда был сторонником внедрения в РФПЛ системы определения гола..." Только молчал об этом. :-)))
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Masteralex
1521007338
https://bombardir.ru/news/499241-Glava-sudeyskogo-departamenta-RFS-Ya-kategoricheski-protiv-vvedeniya-videopovtorov-v-RFPL ну да, ну да, все ходы записаны
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