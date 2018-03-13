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    Будогосский: «Я всегда был сторонником внедрения в РФПЛ системы определения гола. Сейчас она очень важна»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что очень важно начать использование в РФПЛ системы определения взятия ворот. Руководитель отметил это, комментируя незасчитанный гол «Ахмата» в матче 22-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:3). Арбитр Сергей Иванов не зафиксировал взятие ворот армейцев после удара полузащитника грозненцев Одисе Роши.

    «Та самая ситуация, когда ассистент не мог помочь судье принять решение. Потому что линия ворот была перекрыта находящимся там игроком. Я ориентируюсь по позиции арбитра )Иванова – он был практически в площади ворот, занял удачную позицию, чтобы определить, пересек ли мяч линию ворот.

    Кстати, повтор из-за ворот никогда не может быть решающим фактором, чтобы принять решение – ракурс искажает ситуацию. Был один план – на линии ворот – по нему впечатление, что мяч полностью линию ворот не пересек. Я всегда был сторонником того, чтобы поставить «Goal line technology» – систему, которая сейчас представляется очень важной. У нас были такие ситуации, и сейчас они повторяются», – сказал Будогосский.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.03.2018 14:59
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 14 марта 2018, 09:02

      https://bombardir.ru/news/499241-Glava-sudeyskogo-departamenta-RFS-Ya-kategoricheski-protiv-vvedeniya-videopovtorov-v-RFPL

      ну да, ну да, все ходы записаны

      1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > Masteralex 14 марта 2018, 09:07

      хотя да, это видеоповторы, про гол там не говорилось

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 13 марта 2018, 22:07

      Будогосский: «Я всегда был сторонником внедрения в РФПЛ системы определения гола..."
      Только молчал об этом. :-)))

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 20:12

      В чем проблема,ставьте что бы успокоить многочисленную армию болельщиков.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 марта 2018, 19:11

      Наверно ВВП спросил: "когда работать начнете?" и сразу Будогосский, тут как тут.
      И вдруг, по будогосски, система определения гола, сейчас, очень важна.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 марта 2018, 19:10

      "Не засчитанный гол"! А кто решил (определил), что был гол и его не засчитали? Комментируя спорный момент по взятию ворот да, но не то что придумал "бомбардир"!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 марта 2018, 19:00

      ага конечно, раньше против новых технологий в футболе выступал.

      3
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      Рейтинг: +5873

      maygli 13 марта 2018, 18:58

      Первый раз от него такое слышу.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +351

      Константинн 13 марта 2018, 18:21

      ****, у нас в стране могут что то заранее продумать и внедрить а то "пока гром не грянет....."

      -1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 марта 2018, 17:37

      Раньше другое говорил однако ... Бытие определяет сознание

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 13 марта 2018, 17:14

      Самое главное,что бы слова превращались в дело!!!

      4
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