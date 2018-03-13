Будогосский: «Я всегда был сторонником внедрения в РФПЛ системы определения гола. Сейчас она очень важна»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что очень важно начать использование в РФПЛ системы определения взятия ворот. Руководитель отметил это, комментируя незасчитанный гол «Ахмата» в матче 22-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:3). Арбитр Сергей Иванов не зафиксировал взятие ворот армейцев после удара полузащитника грозненцев Одисе Роши.

«Та самая ситуация, когда ассистент не мог помочь судье принять решение. Потому что линия ворот была перекрыта находящимся там игроком. Я ориентируюсь по позиции арбитра )Иванова – он был практически в площади ворот, занял удачную позицию, чтобы определить, пересек ли мяч линию ворот.

Кстати, повтор из-за ворот никогда не может быть решающим фактором, чтобы принять решение – ракурс искажает ситуацию. Был один план – на линии ворот – по нему впечатление, что мяч полностью линию ворот не пересек. Я всегда был сторонником того, чтобы поставить «Goal line technology» – систему, которая сейчас представляется очень важной. У нас были такие ситуации, и сейчас они повторяются», – сказал Будогосский.