Глава судейского департамента РФС: «Я категорически против введения видеоповторов в РФПЛ»

Руководитель Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский выступил против введения видеоповторов в чемпионате России.

Напомним, ранее президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что на Кубке конфедераций в России будет использована система видеопомощи арбитрам.

«Футбол был создан сотню лет назад, а сейчас появляется некая новая игра, которая все больше и больше насаждается разными техническими «прибамбасами». На мой взгляд, это не идет на пользу футболу, это инородное для футбола тело. Я всегда, будучи инспектором, ходил смотреть какие-то видеофрагменты, и там показывали шесть–семь различных моментов с разных ракурсов, часть из них не шла в ущерб. Даже по этим фрагментам можно было принимать совершенно противоположные решения – поддерживать судью или нет.

Я был в комфортной обстановке, мог попросить укрупнить, повторить в замедленном темпе, чтобы принять окончательное решение. Здесь в условиях дефицита времени я не представляю, как это будет происходить, поэтому это инородное тело. Я категорически против введения этого в чемпионате России. Хватит того, что мы насладились дополнительными ассистентами судей, от этого количество ошибок, к сожалению, не уменьшается», – сказал Будогосский.