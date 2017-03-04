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    Глава судейского департамента РФС: «Я категорически против введения видеоповторов в РФПЛ»

    Руководитель Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский выступил против введения видеоповторов в чемпионате России.

    Напомним, ранее президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что на Кубке конфедераций в России будет использована система видеопомощи арбитрам.

    «Футбол был создан сотню лет назад, а сейчас появляется некая новая игра, которая все больше и больше насаждается разными техническими «прибамбасами». На мой взгляд, это не идет на пользу футболу, это инородное для футбола тело. Я всегда, будучи инспектором, ходил смотреть какие-то видеофрагменты, и там показывали шесть–семь различных моментов с разных ракурсов, часть из них не шла в ущерб. Даже по этим фрагментам можно было принимать совершенно противоположные решения – поддерживать судью или нет.

    Я был в комфортной обстановке, мог попросить укрупнить, повторить в замедленном темпе, чтобы принять окончательное решение. Здесь в условиях дефицита времени я не представляю, как это будет происходить, поэтому это инородное тело. Я категорически против введения этого в чемпионате России. Хватит того, что мы насладились дополнительными ассистентами судей, от этого количество ошибок, к сожалению, не уменьшается», – сказал Будогосский.

    Источник: ТАСС

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    04.03.2017 11:40
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 4 марта 2017, 16:11

      Я чё-то не понял, что плохого в видеоповторах ?
      Правды боится ШТОЛИ

      0
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      Рейтинг: +415

      radga 4 марта 2017, 15:48

      Вопрос на "кубок конфедераций" как я понимаю уже решен - видеоповтору быть, ну а там видимо и в РФПЛ не далек тот день когда введут. Кашмар будет судьям.

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 4 марта 2017, 15:35

      Ведь не обезательно бежать судье смотреть - у всех связь посмотрят передадут это же все по ходу игры - что тут сложного - а когда симулируют по 2-3 минуты - разные разборки а здесь что то не так

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 4 марта 2017, 15:29

      Ну кто бы сомневался - как же тогда руководить балом

      0
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 4 марта 2017, 13:59

      Ну правильно сложней будет левые пендали ставить продажным судьям ,надо будет имееть какую наглость,а так есть отмазка,не заметил не досмотрел

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 4 марта 2017, 13:45

      инородные тела-продажные судьи и такие gandonЫ ущербные как ты

      1
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      Рейтинг: +64

      АНТИЛОПА ГНУ 4 марта 2017, 13:15

      Караул , грабят !!!

      3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 4 марта 2017, 13:01

      Да уж. с введение видеоповторов, вся ваша не компетентность сразу вылезет наружу. Сейчас вы оправдываете то что вас не приглашают обслуживать крупные турниры "анти русским заговором и всякими кознями", а после введения видеоповторов. оправдыватся будет нечем. Все вылезет наружу.

      3
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      Рейтинг: +84

      kto eto 4 марта 2017, 12:56

      С введением повторов будет сложнее склонить в свою пользу отдельные моменты. Эдак его затрясло в комментарии. Про время отговорка. Футбол прогрессирует, и надо использовать все современные приёмы, чтобы искоренять коррупцию. Я за честную борьбу!

      2
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      Рейтинг: +415

      radga 4 марта 2017, 12:34

      И кто говорит эти слова? - Глава судейского департамента РФС. Ты кто такой чтобы выражать свое мнение? Тебе дали правила футбола - вот и соблюдай их на футбольном матче, а изменения к правилам тут решат без судейского департамента. Как-то так!

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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > radga 4 марта 2017, 12:50

      Оу! Ты чего? У каждого своё мнение. Что по твоему, только руководитель РФС имеет право на мнение об этом? Ты наверно сам любишь выражать мнение по поводу многих событий в футболе, с которыми ты вообще в жизни не пересекаешься. Но никто же не возражает, чтоб ты высказывался. А глава судейского депортамента имеет прямое отношение к видеоповторам.

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      Рейтинг: +415

      radga > Dimonadze 4 марта 2017, 13:30

      Ты ошибаешься. Он не имеет прямое отношение к видеоповторам, потому что ему, как и всему судейскому корпусу дают нормативные документы(правила) по которым они осуществляют свое участие в футбольном матче. И если в этих нормативных документах будет указан видеоповтор, то они ни куда не денуться. И мнение его (Главе судейского департамента РФС) ни кому не нужно. Личное мое мнение, если оно кого интересует, - видеоповтор необходим - потому что ошибки судей влияют на результат матчей, а такого не должно быть.

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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > radga 4 марта 2017, 18:33

      Ну так если ему придётся этим пользоваться, то он имеет полное право высказаться. Я говорю про то что должно быть, а не что реально будет.

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      Рейтинг: +415

      radga > Dimonadze 4 марта 2017, 18:41

      Высказываться могут наверное многие, за исключение тех кто занимается судейством. По другому скажу так " Есть люди, в том числе и мы с тобой болельщики" - законодатели, а есть исполнители "это те кто занимается судейством". Да не легка их ноша - но ни кто ни кого туда насильно идти не заставлял.

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