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  • Глава судейского департамента РФС: «Я категорически против введения видеоповторов в РФПЛ»

Глава судейского департамента РФС: «Я категорически против введения видеоповторов в РФПЛ»

4 марта 2017, 11:40
34

Руководитель Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский выступил против введения видеоповторов в чемпионате России.

Напомним, ранее президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что на Кубке конфедераций в России будет использована система видеопомощи арбитрам.

«Футбол был создан сотню лет назад, а сейчас появляется некая новая игра, которая все больше и больше насаждается разными техническими «прибамбасами». На мой взгляд, это не идет на пользу футболу, это инородное для футбола тело. Я всегда, будучи инспектором, ходил смотреть какие-то видеофрагменты, и там показывали шесть–семь различных моментов с разных ракурсов, часть из них не шла в ущерб. Даже по этим фрагментам можно было принимать совершенно противоположные решения – поддерживать судью или нет.

Я был в комфортной обстановке, мог попросить укрупнить, повторить в замедленном темпе, чтобы принять окончательное решение. Здесь в условиях дефицита времени я не представляю, как это будет происходить, поэтому это инородное тело. Я категорически против введения этого в чемпионате России. Хватит того, что мы насладились дополнительными ассистентами судей, от этого количество ошибок, к сожалению, не уменьшается», – сказал Будогосский.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Будогосский Андрей
Комментарии (34)
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kvm
1488617254
как тогда судьям кормиться?
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vladimir-7
1488617773
А ты верни ещё верёвочку вместо перекладины, попал в неё и можешь гол засчитать или нет, всё на твоё усмотрение.
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АЛЕКС 58
1488617880
Что,твари ненасытные!? Почуяли,что теперь вы под контролем?В хоккее видеоповторы не мешают!И тоже игра древняя!Крах придёт скоро хапугам!
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Сильвербой
1488617880
А сколько времени уходит на выяснение отношений и споры с судьей из-за спорного момента??? Просмотр момента, например резервным судьей, намного сократил бы время, потраченное на хуесо...сенье судей и выяснение отношений между игроками!!! Другое дело, скажи, что кормушку вашу таким образом прикроют!
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Krics
1488618179
Надо тебе зарплату сделать, как 100 лет назад.
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zagrizlik
1488618249
Конечно против,как же на результат то влиять...
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vladimir-7
1488618445
В хоккее и судьи приняли повторы и ничего всё прижилось безболезненно.
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radga
1488620044
И кто говорит эти слова? - Глава судейского департамента РФС. Ты кто такой чтобы выражать свое мнение? Тебе дали правила футбола - вот и соблюдай их на футбольном матче, а изменения к правилам тут решат без судейского департамента. Как-то так!
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kykyi
1488621700
Да уж. с введение видеоповторов, вся ваша не компетентность сразу вылезет наружу. Сейчас вы оправдываете то что вас не приглашают обслуживать крупные турниры "анти русским заговором и всякими кознями", а после введения видеоповторов. оправдыватся будет нечем. Все вылезет наружу.
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АНТИЛОПА ГНУ
1488622546
Караул , грабят !!!
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