Кан: «Давление – это нормально. Но без политики»

Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан считает, что давление, оказываемое на Россию перед стартом чемпионат мира-2018, является нормальным процессом. По его мнению, не стоит лишь все сводить к вопросу политики – должны преобладать разговоры о спорте.

«Давление общественности — частое явление в преддверии крупных спортивных мероприятий. Я сам это замечал и на других чемпионатах мира, когда политические моменты начинают влиять на процесс организации.

Например, возьмем Кубок мира в Катаре в 2022 году — по нему до сих пор много дискуссий. С одной стороны, это правильно, что у общественности есть возможность вести обсуждения с некоторыми странами по некоторым вопросам. Но мы никогда не должны забывать, что во главе этих дискуссий должен быть спорт, футбол.

Не надо все политизировать, все обсуждения должны быть только о спорте», – считает Кан.

Напомним, что чемпионат мира-2018 откроется 14 июня матчем Россия – Саудовская Аравия.