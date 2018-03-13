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    Кан: «Давление – это нормально. Но без политики»

    Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан считает, что давление, оказываемое на Россию перед стартом чемпионат мира-2018, является нормальным процессом. По его мнению, не стоит лишь все сводить к вопросу политики – должны преобладать разговоры о спорте.

    «Давление общественности — частое явление в преддверии крупных спортивных мероприятий. Я сам это замечал и на других чемпионатах мира, когда политические моменты начинают влиять на процесс организации.

    Например, возьмем Кубок мира в Катаре в 2022 году — по нему до сих пор много дискуссий. С одной стороны, это правильно, что у общественности есть возможность вести обсуждения с некоторыми странами по некоторым вопросам. Но мы никогда не должны забывать, что во главе этих дискуссий должен быть спорт, футбол.

    Не надо все политизировать, все обсуждения должны быть только о спорте», – считает Кан.

    Напомним, что чемпионат мира-2018 откроется 14 июня матчем Россия – Саудовская Аравия.

    Источник: Известия

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    13.03.2018 11:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 15 марта 2018, 18:50

      побольше таких спортсменов в политику

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 марта 2018, 18:42

      верно, но жаль не все так думают и пользуются не только спортивными методами.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 13 марта 2018, 17:30

      Кан дело говорит. Жаль он не имеет возможности втолковать это англосаксам в стиле, в котором он общался с защитниками на поле.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 13:46

      Правильно говорит.

      4
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 13 марта 2018, 11:54

      Все правильно

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