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  • Судья Вилков сказал, что ему стыдно за удаление в матче «Амкар» – «Арсенал»

Судья Вилков сказал, что ему стыдно за удаление в матче «Амкар» – «Арсенал»

12 марта 2018, 20:22
12

Арбитр Михаил Вилков оценил свою работу в матче 22 тура РФПЛ «Амкар»«Арсенал» (0:2).

По ходу встречи он показал две красные карточки.

«Эпизод с первым 11-метровым — сложнейший момент для определения фола в целом. А по месту нарушения — ещe сложнее.

Я находился в рекомендованной позиции и принимал решение без доли сомнения. Не буду вилять одним местом и говорить про задержку рукой или пытаться ещe за что-то зацепится. Дал свисток за контакт «в ногах». С моей позиции было видно, что Дзюба полностью внутри штрафной.

С назначением второго пенальти, думаю, сомнения у кого-либо отсутствуют. Вынесение предупреждения в данном эпизоде было необходимо за умышленную игру рукой.

К сожалению, я ошибся при вынесении санкций игроку «Амкара» Огуде. Находился к моменту близко, но показал красную карточку. Хотя, по всем рекомендациям, это лишь жeлтая. Извиняться перед кем-либо не хочу. Скажу одно: мне стыдно за несправедливое удаление Огуде», — сказал Вилков «Российской газете».

В игре 21 тура «Локомотив»«Спартак» 38-летний судья показал шесть предупреждений.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Арсенал Вилков Михаил
Комментарии (12)
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Жёлто-синий
1520875796
В первую лигу судить
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ALEX ML
1520876028
А когда деньги брал, не стыдно?
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Mr Green
1520876387
А я бы тоже показал бы красную, ногу то он не сгинал, шёл в голеностоп прямой ногой. По мнению товарища Калины это прямая красная всегда была. Просто судьишки обмельчали.
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Супермачо
1520876706
На кол его, это первое дело! )
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пряник929
1520878327
Калину вам на пяток матчей... может тогда поймете либерала Вилкова...
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zigbert
1520878882
Хорошо что извинился. А так судья для ФНЛ.
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prezent2017
1520889357
Слил Амкар за бабки, и извиняется.
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арейская
1520903772
Да кому нужны теперь эти извинения, делай и дальше по заказу такие-же ошибки, а что, потом-же извинишься, проще простого
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сапёр75
1520918765
Застрелись
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OfaZavr
1520922551
ну и?? а клубу от этого холодно или жарко??
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