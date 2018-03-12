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    Судья Вилков сказал, что ему стыдно за удаление в матче «Амкар» – «Арсенал»

    Арбитр Михаил Вилков оценил свою работу в матче 22 тура РФПЛ «Амкар»«Арсенал» (0:2).

    По ходу встречи он показал две красные карточки.

    «Эпизод с первым 11-метровым — сложнейший момент для определения фола в целом. А по месту нарушения — ещe сложнее.

    Я находился в рекомендованной позиции и принимал решение без доли сомнения. Не буду вилять одним местом и говорить про задержку рукой или пытаться ещe за что-то зацепится. Дал свисток за контакт «в ногах». С моей позиции было видно, что Дзюба полностью внутри штрафной.

    С назначением второго пенальти, думаю, сомнения у кого-либо отсутствуют. Вынесение предупреждения в данном эпизоде было необходимо за умышленную игру рукой.

    К сожалению, я ошибся при вынесении санкций игроку «Амкара» Огуде. Находился к моменту близко, но показал красную карточку. Хотя, по всем рекомендациям, это лишь жeлтая. Извиняться перед кем-либо не хочу. Скажу одно: мне стыдно за несправедливое удаление Огуде», — сказал Вилков «Российской газете».

    В игре 21 тура «Локомотив»«Спартак» 38-летний судья показал шесть предупреждений.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2018 20:22
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 марта 2018, 09:29

      ну и?? а клубу от этого холодно или жарко??

      1
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 13 марта 2018, 08:26

      Застрелись

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 13 марта 2018, 04:16

      Да кому нужны теперь эти извинения, делай и дальше по заказу такие-же ошибки, а что, потом-же извинишься, проще простого

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 марта 2018, 00:15

      Слил Амкар за бабки, и извиняется.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 марта 2018, 21:21

      Хорошо что извинился. А так судья для ФНЛ.

      5
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 12 марта 2018, 21:12

      Калину вам на пяток матчей... может тогда поймете либерала Вилкова...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 12 марта 2018, 20:45

      На кол его, это первое дело! )

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +961

      Mr Green 12 марта 2018, 20:39

      А я бы тоже показал бы красную, ногу то он не сгинал, шёл в голеностоп прямой ногой. По мнению товарища Калины это прямая красная всегда была. Просто судьишки обмельчали.

      2
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 12 марта 2018, 20:33

      А когда деньги брал, не стыдно?

      5
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > ALEX ML 12 марта 2018, 21:57

      Так от вас же брал! И не раз!

      -1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 12 марта 2018, 20:29

      В первую лигу судить

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Жёлто-синий 13 марта 2018, 04:18

      Нет, первую лигу тоже пожалеть надо, а ему пожизненное отстранение

      2
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