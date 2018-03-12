Судья Вилков сказал, что ему стыдно за удаление в матче «Амкар» – «Арсенал»

Арбитр Михаил Вилков оценил свою работу в матче 22 тура РФПЛ «Амкар» – «Арсенал» (0:2).

По ходу встречи он показал две красные карточки.

«Эпизод с первым 11-метровым — сложнейший момент для определения фола в целом. А по месту нарушения — ещe сложнее.

Я находился в рекомендованной позиции и принимал решение без доли сомнения. Не буду вилять одним местом и говорить про задержку рукой или пытаться ещe за что-то зацепится. Дал свисток за контакт «в ногах». С моей позиции было видно, что Дзюба полностью внутри штрафной.



С назначением второго пенальти, думаю, сомнения у кого-либо отсутствуют. Вынесение предупреждения в данном эпизоде было необходимо за умышленную игру рукой.



К сожалению, я ошибся при вынесении санкций игроку «Амкара» Огуде. Находился к моменту близко, но показал красную карточку. Хотя, по всем рекомендациям, это лишь жeлтая. Извиняться перед кем-либо не хочу. Скажу одно: мне стыдно за несправедливое удаление Огуде», — сказал Вилков «Российской газете».

В игре 21 тура «Локомотив» – «Спартак» 38-летний судья показал шесть предупреждений.