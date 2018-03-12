Тарханов: «Во втором тайме мы имели преимущество над «Локомотивом»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:2) в матче 22 тура чемпионата России.

«Первый тайм вроде начали хорошо, создавали моменты, а потом стали проигрывать единоборства пропускать контратаки. Как раз опасались этого, но играли слабо, дали фору сопернику. Во втором тайме было преимущество, создавали предголевые ситуации, но не забили.



Матч похож на прошлогодний сезон. Там тоже сразу забили, потом пенальти, преимущество было у нас, а они забивали. У нас были возможности отыграться, но не получилось. Во втором тайме имели преимущество, не давали выходить в контратаку. Сыграли так, как хотели играть», — сказал Тарханов.

По итогам встречи клуб из Екатеринбурга занимает 11 место в турнирной таблице.