Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тарханов: «Во втором тайме мы имели преимущество над «Локомотивом»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:2) в матче 22 тура чемпионата России.

    «Первый тайм вроде начали хорошо, создавали моменты, а потом стали проигрывать единоборства пропускать контратаки. Как раз опасались этого, но играли слабо, дали фору сопернику. Во втором тайме было преимущество, создавали предголевые ситуации, но не забили.

    Матч похож на прошлогодний сезон. Там тоже сразу забили, потом пенальти, преимущество было у нас, а они забивали. У нас были возможности отыграться, но не получилось. Во втором тайме имели преимущество, не давали выходить в контратаку. Сыграли так, как хотели играть», — сказал Тарханов.

    По итогам встречи клуб из Екатеринбурга занимает 11 место в турнирной таблице.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.03.2018 19:40
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +839

      Князев 12 марта 2018, 21:27

      Будь объективен. Во втором тайме никто не хотел напрягаться. Зачем на таком поле и в такую погоду получать травмы? Игра уже была сделана.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11