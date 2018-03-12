«Наполи» хочет заменить Рейну Алисоном

«Наполи» рассчитывает подписать голкипера «Ромы» Алисона в летнее трансферное окно. «Адзурри» хотят заменить 25-летним футболистом Пепе Рейну, который покинет клуб по завершении сезона.

Сообщается, что неаполитанцы переключили внимание на бразильца после того, как столкнулись с «препятствиями» в погоне за Берндом Лено из «Байера».

Также, по информации источника, «партенопейцы» уже обратились к римлянам с вопросом, что нужно для приобретения вратаря.

В нынешнем сезоне Алисон провел 35 матчей (15 – на ноль), пропустив 31 гол. Его действующий контракт рассчитан до 2021 года.