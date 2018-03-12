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    Максимович: «Перейти в «Спартак» было моим желанием. Где буду играть дальше, сказать сложно, ведь есть контракт с «Наполи»

    Защитник «Спартака» Никола Максимович заявил, что стремился к переходу московский клуб. При этом серб подчеркнул, что пока не знает, останется ли он в стане красно-белых после окончания аренды.

    Напомним, 26-летний футболист был арендован «Спартаком» у «Наполи» этой зимой до конца текущего сезона.

    «Я профессиональный футболист, у меня есть контракт с «Наполи», и я должен ему следовать. Но должен сказать, что перейти в «Спартак» – это мое желание. Не то чтобы это дорого для меня стоило, но я очень старался, чтобы вторую часть сезона провести в «Спартаке». Где я буду играть дальше, говорить сложно, ведь существует контракт.

    Сейчас я в «Спартаке». Вы все хорошо знаете, что болельщики «Црвены Звезды» и «Спартака» дружат. Мы из православных стран. Может быть, если бы я раньше перешел в «Спартак», многое было бы по-другому.

    Русский язык? Я все понимаю. Хотел бы говорить лучше. Надеюсь, что буду. В то время, что проведу в «Спартаке», постараюсь больше говорить по-русски.

    Что касается бывшего защитника «Спартака» Неманьи Видича, то мы оба играли за «Слободу» из Ужице, за «Црвену Звезду» и вот теперь за «Спартак». Как только появится такая возможность, мы с ним обсудим это», – сказал Максимович.

    Источник: Sport24

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    12.03.2018 16:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 13 марта 2018, 03:26

      оставайся у нас хорошо

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      Рейтинг: +1722

      GermanVo 12 марта 2018, 23:48

      Хороший футболист, отличные данные. То что первые матчи не зашли, так это у многих так. Тем более защита всегда должна притераться друг к другу. Думаю с Джикией получился бы отличный дует. Выкупать надо, однозначно.

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      Рейтинг: +320

      ваавва 12 марта 2018, 22:25

      По матчу со СКА конечно работы практически не было, но смотрелся он солидно!!Посмотрим ,что будет дальше.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 марта 2018, 19:39

      Ты мне нравишься как футболист.Было бы неплохо если бы ты остался в команде.

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