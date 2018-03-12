Максимович: «Перейти в «Спартак» было моим желанием. Где буду играть дальше, сказать сложно, ведь есть контракт с «Наполи»

Защитник «Спартака» Никола Максимович заявил, что стремился к переходу московский клуб. При этом серб подчеркнул, что пока не знает, останется ли он в стане красно-белых после окончания аренды.

Напомним, 26-летний футболист был арендован «Спартаком» у «Наполи» этой зимой до конца текущего сезона.

«Я профессиональный футболист, у меня есть контракт с «Наполи», и я должен ему следовать. Но должен сказать, что перейти в «Спартак» – это мое желание. Не то чтобы это дорого для меня стоило, но я очень старался, чтобы вторую часть сезона провести в «Спартаке». Где я буду играть дальше, говорить сложно, ведь существует контракт.

Сейчас я в «Спартаке». Вы все хорошо знаете, что болельщики «Црвены Звезды» и «Спартака» дружат. Мы из православных стран. Может быть, если бы я раньше перешел в «Спартак», многое было бы по-другому.

Русский язык? Я все понимаю. Хотел бы говорить лучше. Надеюсь, что буду. В то время, что проведу в «Спартаке», постараюсь больше говорить по-русски.

Что касается бывшего защитника «Спартака» Неманьи Видича, то мы оба играли за «Слободу» из Ужице, за «Црвену Звезду» и вот теперь за «Спартак». Как только появится такая возможность, мы с ним обсудим это», – сказал Максимович.