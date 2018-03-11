Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РФПЛ. «Ростов» дома сыграл вничью с «Зенитом»; Маммана, Кузяев и Лунев травмировались

РФПЛ. «Ростов» дома сыграл вничью с «Зенитом»; Маммана, Кузяев и Лунев травмировались

11 марта 2018, 15:54
105

В матче 22-го тура РФПЛ «Ростов» дома сыграл вничью с «Зенитом» (0:0).

В составе гостей два игрока вынуждены были покинуть поле по ходу матча. На 4-й минуте на носилках поле покинул защитник Эмануэль Маммана, на 70-й – полузащитник Далер Кузяев. Во время предматчевой разминки травму получил голкипер Андрей Лунев, вместо него ворота защищал Юрий Лодыгин.

«Зенит» набрал 39 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице. Если «Спартак» или ЦСКА не победят в своих матчах 22-го тура, то санкт-петербуржцы останутся третьими.

«Ростов» с 26-ю очками идет на десятом месте.

Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев, Сапета (Гулиев, 65), Ионов (Зуев, 85), Скопинцев (Макеев, 73), Сигурдарсон.

«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Смольников, Мевля, Маммана (Заболотный, 12), Жирков, Оздоев, Кузяев (Ригони, 70), Краневиттер, Полоз (Кокорин, 59), Дриусси.

Предупреждения: Сапета, 36; Гацкан, 67 – Дриусси, 8; Жирков, 43; Иванович, 45+1; Оздоев, 88.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов
Комментарии (105)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Shogun
1520772957
Еще один позор Питера и судейского корпуса
Ответить
DZHEK_VOROBEY1987
1520773139
Да,повезло сегодня Зениту,еле ноги унёс. Судья ещё раздолбай,пенальти не дал стопроцентный.
Ответить
_Marqella_
1520773231
Повезло Ростову, отскочили. Полное преимущество Зенита..поле - питомник для кротов...
Ответить
ROSTOV SUPER
1520773421
Судья вытащил за уши "бумажного чемпиона " ! Пеналь был 100 % ! Ростов молодцы ! Зенит , продолжение отстоя !
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1520773469
По факту,игра говно. Счёт по игре,даже возможно местами Ростов выглядел лучше. Это не футбол,это издевательство. И я чё то не понял,а чё они не играют на своём новом стадионе? Столько шороху была наведено,столько понтов по сравнению с нашей распил-ареной, мол открыли и полностью ввели в эксплуатацию в прошлом году,бла-бла-бла...А по факту, только звездеть могут! Спасибо газону за травму 3-х игроков. Как на такие поля вообще могут выпускать играть?
Ответить
Александ1982
1520773476
Ростову респект, видно ребята стараются- не хватает чуть-чуть
Ответить
paracetamol
1520773553
Ростов - команда костоломов.
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1520773655
Болелы Заката, дружно целуйте потную задницу судьи, а то не успеете, его сошлют в ФНЛ. После Зени, все шлюхи в ФНЛ.
Ответить
anatolich72
1520773712
Зеньку тянут ,тянут вытянуть не могут.РОСТОВ респект, пенальти был железобетонный.
Ответить
3a zenit
1520774804
Ростов победил-судья п и д а р ас-пенальти 100%.Волосы дыбом от такой унылой игры Зенита.
Ответить
Главные новости
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь чуть не умер и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
3
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
2
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
29
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
1
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
2
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
1
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
6
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
3
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
15
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
4
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
3
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
Вчера, 18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
Вчера, 18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
Вчера, 17:59
15
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
Вчера, 17:49
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+