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    РФПЛ. «Ростов» дома сыграл вничью с «Зенитом»; Маммана, Кузяев и Лунев травмировались

    В матче 22-го тура РФПЛ «Ростов» дома сыграл вничью с «Зенитом» (0:0).

    В составе гостей два игрока вынуждены были покинуть поле по ходу матча. На 4-й минуте на носилках поле покинул защитник Эмануэль Маммана, на 70-й – полузащитник Далер Кузяев. Во время предматчевой разминки травму получил голкипер Андрей Лунев, вместо него ворота защищал Юрий Лодыгин.

    «Зенит» набрал 39 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице. Если «Спартак» или ЦСКА не победят в своих матчах 22-го тура, то санкт-петербуржцы останутся третьими.

    «Ростов» с 26-ю очками идет на десятом месте.

    Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    «Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев, Сапета (Гулиев, 65), Ионов (Зуев, 85), Скопинцев (Макеев, 73), Сигурдарсон.

    «Зенит»: Лодыгин, Иванович, Смольников, Мевля, Маммана (Заболотный, 12), Жирков, Оздоев, Кузяев (Ригони, 70), Краневиттер, Полоз (Кокорин, 59), Дриусси.

    Предупреждения: Сапета, 36; Гацкан, 67 – Дриусси, 8; Жирков, 43; Иванович, 45+1; Оздоев, 88.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2018 15:54
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    Комментарии100
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 марта 2018, 12:07

      Ростов не оказался мальчиком для битья.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +512

      gari69 11 марта 2018, 21:28

      Рефери ве бест--переиграть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1030

      Ивантеевец 11 марта 2018, 20:06

      Это реальный уровень "ЗеНи" при неограниченном бюджете. Деньги считать не надо, с болелами считаться не надо. Осталось эмблему сменить на крысу с пилой. Что не скрысили, то попилили.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      Lumpkin 11 марта 2018, 19:21

      госпомойка опять не затащила...кто-то расстроен? думаю нет...все по делу..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 11 марта 2018, 18:29

      поля и погоду тоже не надо со счетов скидывать...

      0
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      Рейтинг: +1427

      Freyd 11 марта 2018, 18:02

      Я вижу другую проблему,это тренер Манчини!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 марта 2018, 17:54

      стандартная игра и результат зенита последней версии.

      7
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 11 марта 2018, 17:29

      Сколько вас здесь переживающих за Зенит... Или все таки злорадствующих?...

      4
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 11 марта 2018, 17:24

      Игра Зенита понравилась больще чем в матче с Амкаром, есть прогресс , видна работа над ошибками, Зенит в целом играл довольно неплохо и создал больше моментов чем в игре с Амкаром, впечатления от игры, полное месиво на очень плохом поле, грязная игра против Зенита, ну тут ничего не сделаешь, что Ростов может и МЮ остановить мы это знаем по последней с ними игре, окопался на грядке и коси всех подряд... А так в целом Зенит неплохо ответил на вызов, немного неповезло.

      2
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      Рейтинг: +161

      sidors32 > Zubo 11 марта 2018, 18:45

      Похоже ты не на том канале футбол смотрел.

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 11 марта 2018, 17:02

      С Зенитом все более или менее ясно становиться ! Никогда не считал Манчини сильным тренером в Зените он показывает на что способен ! Ростов молодцы хорошее впечатление от команды !

      10
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