РФПЛ. «Ростов» дома сыграл вничью с «Зенитом»; Маммана, Кузяев и Лунев травмировались

В матче 22-го тура РФПЛ «Ростов» дома сыграл вничью с «Зенитом» (0:0).

В составе гостей два игрока вынуждены были покинуть поле по ходу матча. На 4-й минуте на носилках поле покинул защитник Эмануэль Маммана, на 70-й – полузащитник Далер Кузяев. Во время предматчевой разминки травму получил голкипер Андрей Лунев, вместо него ворота защищал Юрий Лодыгин.

«Зенит» набрал 39 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице. Если «Спартак» или ЦСКА не победят в своих матчах 22-го тура, то санкт-петербуржцы останутся третьими.

«Ростов» с 26-ю очками идет на десятом месте.

Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев, Сапета (Гулиев, 65), Ионов (Зуев, 85), Скопинцев (Макеев, 73), Сигурдарсон.

«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Смольников, Мевля, Маммана (Заболотный, 12), Жирков, Оздоев, Кузяев (Ригони, 70), Краневиттер, Полоз (Кокорин, 59), Дриусси.

Предупреждения: Сапета, 36; Гацкан, 67 – Дриусси, 8; Жирков, 43; Иванович, 45+1; Оздоев, 88.

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