Директор «Витесса»: «У Слуцкого были другие предложения, но мы рады, что он выбрал «Витесс»

Технический директор «Витесса» Марк ван Хинтум поделился мнением о работе Леонида Слуцкого, который может возглавить голландскую команду.

«У Слуцкого большая карьера. Он добился успеха на высоком уровне, поэтому мы выбрали его. Не понимаю, почему люди удивляются этому. Почему у нас всегда должен быть голландский тренер? Полезно иногда нарушать это правило. Игроки также приезжают отовсюду.

Слуцкий был тренером сборной России, трижды побеждал в чемпионате России с ЦСКА. Также он говорит по-английски, и славится умением выбрать тактику на матч. Такой тренер как Дик Адвокат неспроста положительно отзывался о нем.

Его кандидатура обсуждалась на собрании директоров. Без наших связей было бы сложно заполучить человека с таким большим именем. Он мог выбрать другой клуб, у него были предложения. Но мы рады, что он выбрал «Витесс», – сказал ван Хинтум.

Слуцкий возглавит клуб в Голландии. С русским владельцем