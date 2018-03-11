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    Директор «Витесса»: «У Слуцкого были другие предложения, но мы рады, что он выбрал «Витесс»

    Технический директор «Витесса» Марк ван Хинтум поделился мнением о работе Леонида Слуцкого, который может возглавить голландскую команду.

    «У Слуцкого большая карьера. Он добился успеха на высоком уровне, поэтому мы выбрали его. Не понимаю, почему люди удивляются этому. Почему у нас всегда должен быть голландский тренер? Полезно иногда нарушать это правило. Игроки также приезжают отовсюду.

    Слуцкий был тренером сборной России, трижды побеждал в чемпионате России с ЦСКА. Также он говорит по-английски, и славится умением выбрать тактику на матч. Такой тренер как Дик Адвокат неспроста положительно отзывался о нем.

    Его кандидатура обсуждалась на собрании директоров. Без наших связей было бы сложно заполучить человека с таким большим именем. Он мог выбрать другой клуб, у него были предложения. Но мы рады, что он выбрал «Витесс», – сказал ван Хинтум.

    Слуцкий возглавит клуб в Голландии. С русским владельцем

    Источник: Telegraaf.nl

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    11.03.2018 14:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 11 марта 2018, 17:02

      Удачи Слуцкому, остальное у него есть своё, но СМИ и местные тренеришки начнут корчить из себя специалистов, ему будет нелегко устоять... Делать себе имя, нападая на кого-то. намного легче.чем что-то показать самому... Первые тренеришки из Нидерландов уже начали отмечаться...

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 11 марта 2018, 16:27

      Я думаю в Витессе у Лени что-то да получится...

      0
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      Рейтинг: +9

      Северсталь 11 марта 2018, 15:08

      удачи ему!Витес я твой стул качал)))

      -1
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      Рейтинг: +256

      Gorasul 11 марта 2018, 15:02

      Выбрали по их же мнению алкаголика и тунеядца....

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