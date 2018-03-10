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    Коутиньо, Дембеле, Паулиньо – в старте «Барселоны» на матч с «Малагой»; Месси – вне основы

    Стали известны стартовые составы команд на матч 28 тура испанской Примеры между «Малагой» и «Барселоной».

    «Малага»: Роберто, Росалес, Эрнандес, Микель, Рикка, Иттура, Ласен, Самуэль, Чори Кастро, Ролан, Эн-Несири.

    «Барселона»: тер Стеген, Пике, Ракитич, Бускетс, Л. Суарес, Дембеле, Коутиньо, Паулиньо, Альба, Роберто, Умтити.

    «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 22:45 по Москве на стадионе «Ла Росаледа» в Малаге.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Twitter

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    10.03.2018 21:41
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