Коутиньо, Дембеле, Паулиньо – в старте «Барселоны» на матч с «Малагой»; Месси – вне основы

Стали известны стартовые составы команд на матч 28 тура испанской Примеры между «Малагой» и «Барселоной».

«Малага»: Роберто, Росалес, Эрнандес, Микель, Рикка, Иттура, Ласен, Самуэль, Чори Кастро, Ролан, Эн-Несири.

«Барселона»: тер Стеген, Пике, Ракитич, Бускетс, Л. Суарес, Дембеле, Коутиньо, Паулиньо, Альба, Роберто, Умтити.

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 22:45 по Москве на стадионе «Ла Росаледа» в Малаге.

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