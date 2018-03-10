Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФПЛ. «Уфа» победила «Анжи», за три минуты пропустив гол и забив дважды в ответ

    «Уфа» на своем поле добыла победу над «Анжи» во встрече 22-го тура РФПЛ.

    Счет в составе хозяев открыл Алексей Никитин на 57-й минуте. А после в интервале с 65-ю по 67-ю минуту уфимцы успели пропустить от Хуано Лескано и забить еще дважды усилиями Ивана Пауревича и Бояна Йокича.

    Все, что удалось махачкалинцам, это сократить разрыв в счете на 82-й минуте после удара Владимира Полуяхтова.

    Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

    Уфа – Анжи (Махачкала) – 3:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Никитин, 57; 1:1 – Лескано, 65; 2:1 – Пауревич, 66; 3:1 – Йокич, 67; 3:2 – Полуяхтов, 82.

    «Уфа»: Беленов, Тумасян (Никитин, 35), Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Стоцкий, Пауревич, Салатич, Сысуев, Фатай (Сейдахмет, 46. Аликин, 89).

    «Анжи»: Лория, Полуяхтов, Армаш (Будковский, 79), Самарджич, Бакаев, Брызгалов, Хубулов (Калмыков, 72), Данченко (Прудников, 90+2), Антон, Маркелов, Лескано.

    Предупреждения: Йокич, 45+1; Сейдахмет, 83; Беленов, 90+1 – Антон, 56; Самарджич, 83.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.03.2018 15:55
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 11 марта 2018, 02:17

      Весёлый второй тайм)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 10 марта 2018, 18:34

      Молодцы, так держать!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      Муруал 10 марта 2018, 17:42

      Поздравляю всех болельщиков Уфы с победой!Ещё чуть-чуть и еврокубки!Если,конечно,не станут ставить препятствия в угоду другим клубам.А так в Уфе сегодня двойной повод для радости,Салават Юлаев в хоккей выиграл.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1894

      lek! 10 марта 2018, 16:28

      Как всегда , Анжи не хватает чуточку . Уфа мои поздравления .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 10 марта 2018, 16:26

      хоккейный счет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 10 марта 2018, 16:19

      Первый раз увидел Уфу Семака - играющую авантюрно...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 10 марта 2018, 16:06

      Хоккейная скорострельность.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 10 марта 2018, 15:58

      Сергей Богданыч поздравляю.Класс.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11