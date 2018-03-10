РФПЛ. «Уфа» победила «Анжи», за три минуты пропустив гол и забив дважды в ответ

«Уфа» на своем поле добыла победу над «Анжи» во встрече 22-го тура РФПЛ.

Счет в составе хозяев открыл Алексей Никитин на 57-й минуте. А после в интервале с 65-ю по 67-ю минуту уфимцы успели пропустить от Хуано Лескано и забить еще дважды усилиями Ивана Пауревича и Бояна Йокича.

Все, что удалось махачкалинцам, это сократить разрыв в счете на 82-й минуте после удара Владимира Полуяхтова.

Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

Уфа – Анжи (Махачкала) – 3:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Никитин, 57; 1:1 – Лескано, 65; 2:1 – Пауревич, 66; 3:1 – Йокич, 67; 3:2 – Полуяхтов, 82.

«Уфа»: Беленов, Тумасян (Никитин, 35), Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Стоцкий, Пауревич, Салатич, Сысуев, Фатай (Сейдахмет, 46. Аликин, 89).

«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Армаш (Будковский, 79), Самарджич, Бакаев, Брызгалов, Хубулов (Калмыков, 72), Данченко (Прудников, 90+2), Антон, Маркелов, Лескано.

Предупреждения: Йокич, 45+1; Сейдахмет, 83; Беленов, 90+1 – Антон, 56; Самарджич, 83.

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