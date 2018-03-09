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    Глеб провел переговоры с «Кайратом»

    Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб прибыл в Казахстан для проведения переговоров с руководством «Кайрата», сообщает Спорт.Информ. Со стороны казахстанского клуба на них присутствовал глава наблюдательного совета Кайрат Боранбаев. Он позитивно оценил результаты переговоров, но контракт на данный момент не подписан.

    Футболисту будет предоставлено время для набора необходимой формы. Речь может идти об испытательном сроке в месяц.

    В случае, если это время пройдет для Глеба в клубе успешно, то с ним будет подписан контракт до конца сезона. Стоит напомнить, что последним местом выступления футболиста были «Крылья Советов».

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2018 11:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 15 апреля 2018, 10:57

      На пенсию что-ли приехал?

      0
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 9 марта 2018, 12:28

      Вроде у клуба и деньги имеются и инфраструктура хорошая,были и есть игроки звезды с мировым именем,Тимощук и Аршавин.Вроде клуб хочет играть в хороший футбол,и стремится в Европу.Спрашивается,ну нахрена Глеб??? А что нельзя поискать посильнее игроков.Вы хотите на другой уровень выходить или в ближайшие годы в Казахстане будет только одна Астана играть?

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