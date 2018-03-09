Глеб провел переговоры с «Кайратом»

Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб прибыл в Казахстан для проведения переговоров с руководством «Кайрата», сообщает Спорт.Информ. Со стороны казахстанского клуба на них присутствовал глава наблюдательного совета Кайрат Боранбаев. Он позитивно оценил результаты переговоров, но контракт на данный момент не подписан.

Футболисту будет предоставлено время для набора необходимой формы. Речь может идти об испытательном сроке в месяц.

В случае, если это время пройдет для Глеба в клубе успешно, то с ним будет подписан контракт до конца сезона. Стоит напомнить, что последним местом выступления футболиста были «Крылья Советов».