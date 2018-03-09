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    Товен получил травму в матче «Марселя» против «Атлетика»

    Накануне состоялся первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Марсель» принимал «Атлетик» из Бильбао. Встреча завершилась со счетом 3:1.

    По ходу матча полузащитник французской команды Флориан Товен получил травму, сообщает L’Equipe. Футболист получил несколько ударов по левому голеностопу, после чего вынужден был покинуть поле на носилках.

    После игры стало известно, что по предварительным данным Товену удалось избежать тяжелых повреждений, но в пятницу он должен будет пройти углубленное медобследование.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2018 10:50
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