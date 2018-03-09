Индзаги: «Лацио» пропустил меньше от «Ювентуса» и «Сассуоло», чем от «Динамо»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги остался доволен игрой против киевского «Динамо» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Итальянец отметил, что для выхода в следующий раунд его команде предстоит выложиться по-полной в киевском матче.

«Динамо» очень сильная команда, и в ответном матче нам нужно будет собраться и сыграть очень сильно. Я доволен игрой в целом, но два гола в наши ворота были неожиданными и нелогичными. Только в конце игры мы стали лучше защищаться, но в целом, повторюсь, команда сыграла хорошо.

Также могу сказать, что нам не очень повезло. Мы меньше пропустили от «Ювентуса» и «Сассуоло», чем от «Динамо». Но – нужно еще больше работать.

Я уверен, что «Лацио» сильнее, но нам нужно будет это доказать в Киеве», – приводит слова Индзаги dynamo.kiev.ua.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Лацио» – «Динамо» Киев завершился со счетом 2:2. Ответная игра пройдет в Киеве 15 марта.