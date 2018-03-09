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    Бонуччи пожаловался на отсутствие хладнокровия у «Милана»

    Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи назвал основные причины поражения своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы от «Арсенала».

    «Команде не хватило опыта, что особенно бросилось в глаза в первом тайме. Нам не хватило хладнокровия.

    Мы также не смогли показать компактный футбол, чтобы не давать «Арсеналу» свободного пространства. Я поздравляю соперника, они сыграли отлично, особенно в первом тайме», – приводит слова Бонуччи SkySports.

    Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Милан» – «Арсенал» завершился со счетом 0:2. Ответная игра состоится в Лондоне 15 марта.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2018 06:42
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