Бонуччи пожаловался на отсутствие хладнокровия у «Милана»

Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи назвал основные причины поражения своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы от «Арсенала».

«Команде не хватило опыта, что особенно бросилось в глаза в первом тайме. Нам не хватило хладнокровия.

Мы также не смогли показать компактный футбол, чтобы не давать «Арсеналу» свободного пространства. Я поздравляю соперника, они сыграли отлично, особенно в первом тайме», – приводит слова Бонуччи SkySports.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Милан» – «Арсенал» завершился со счетом 0:2. Ответная игра состоится в Лондоне 15 марта.