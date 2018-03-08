Алдонин: «Матч с «Лионом» – это шанс для молодых игроков ЦСКА» 

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Лиона».

«Главное для «ЦСКА» — не пропустить. Наверное, пока кондиции у ребят не идеальные. Нельзя сказать, что команда сейчас полностью готова, все-таки прошло лишь несколько официальных матчей. Следующий матч будет при хорошей погоде и качественном газоне.

Понятно, что сейчас поле не в лучшем состоянии, хотя сделано все возможное. В таких условиях сложно будет показать приличный футбол. Главное, не ошибаться у своих ворот и максимально выжимать моменты у чужих.

Сложно сказать, кто сможет заменить сегодня Марио Фернандеса. Это зависит от того, кто будет готов к игре. Травма Марио — огромная потеря, ведь он очень хорошо разгонял фланговые атаки. Но, с другой стороны, это шанс для молодых игроков. Также Набабкин может показать, что он еще в порядке. Бывают же и у него хорошие матчи», – сказал Алдонин.

Матч ЦСКА – «Лион» начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.