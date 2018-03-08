Покеттино – после матча с «Ювентусом»: «Никаких кошмаров. Это футбол»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением об исходе ответного матча с «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2).

«Был ли это кошмар? Почему? Это футбол.

Я остаюсь мечтателем. Разумеется, нельзя избавиться от разочарования, ведь мы играли в Лиге чемпионов и против соперника такого уровня. В таких матчах можно либо выиграть, либо проиграть.

Мы проиграли, но я принимаю такой сценарий поражения. Мы сыграли в согласии со своей идеей и создали много моментов, но этого было недостаточно. Вот и все», – сказал аргентинец.

Напомним, «бьянконери» отыгрались со счета 0:1 в течение 2 минут и 49 секунд.