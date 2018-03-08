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    Покеттино – после матча с «Ювентусом»: «Никаких кошмаров. Это футбол»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением об исходе ответного матча с «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2).

    «Был ли это кошмар? Почему? Это футбол.

    Я остаюсь мечтателем. Разумеется, нельзя избавиться от разочарования, ведь мы играли в Лиге чемпионов и против соперника такого уровня. В таких матчах можно либо выиграть, либо проиграть.

    Мы проиграли, но я принимаю такой сценарий поражения. Мы сыграли в согласии со своей идеей и создали много моментов, но этого было недостаточно. Вот и все», – сказал аргентинец.

    Напомним, «бьянконери» отыгрались со счета 0:1 в течение 2 минут и 49 секунд.

    Источник: Skysports

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    08.03.2018 13:10
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 9 марта 2018, 01:38

      Какая выдержка....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 марта 2018, 19:11

      учись Манчини как нужно реагировать на неудачные игры, молодец Маурисио достойно!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 18:32

      Конечно проигрывать всегда неприятно,но надо двигаться дальше.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 8 марта 2018, 14:48

      Почему ПоКеттино, а не ПоЧеттино?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +142

      orzy 8 марта 2018, 14:13

      100% ошибка тренера. Покетено как Эмери тренер среднего уровня

      0
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > orzy 8 марта 2018, 22:14

      Между ног у тебя среднее понял утырок Поккетино шикарный понял

      0
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 8 марта 2018, 13:43

      Англо сакси думали что у них кармане путевка 1/4 бах течении 4 минуты 2 гола получили и до свидание лига чемпионов .........

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 8 марта 2018, 13:36

      Правильно, без паники и стонания...
      Когда доминировали и могли, то не дожали в свою пользу, а матёрые туринцы своими шансами воспользовались! Бывает...

      4
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 8 марта 2018, 13:13

      Вот,вот так нужно принимать результат,господин Манчини!!!
      Мне Тоттенхэм очень понравился.Забили гол и не сели в оборону,а играли на атаку.Ни то,что некоторые клубы!!!

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > Татарин за ЦСКА 8 марта 2018, 13:17

      может товарища в зенит пригласят?... дорожка протоптана

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Боцман59rus 8 марта 2018, 13:18

      Он,если не дурак,то не пойдёт сам))))

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