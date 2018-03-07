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    Муса: «Самое важное для меня – забить первый мяч. После этого дела пойдут лучше»

    Нападающий ЦСКА Ахмед Муса поделился планами на сезон. Армейский клуб арендовал нигерийца у «Лестера» до июня.

    «Уверен, что скоро начну забивать. Работаю, очень стараюсь, чтобы это случилось как можно скорее. Самое важное — забить первый мяч, после этого дела сразу пойдут лучше.

    Это будут очень тяжeлые матчи, и для нас, и для наших соперников. Мы рассчитываем выступить успешно. Впереди домашняя игра, думаю, мы хорошо к ней подготовились. Нужно выигрывать на своeм поле. В идеале при этом хотелось бы вновь отыграть на ноль», — сказал Муса.

    В текущем сезоне 25-летний форвард провел за московский клуб один матч.

    Напомним, завтра подопечные Виктора Гончаренко примут «Лион» в рамках первой встречи 1/8 финала Лиги Европы.

    Источник: Бобсоккер

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    07.03.2018 16:48
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3795

      serppion 9 марта 2018, 14:09

      Муса, может тебя к попу сводить, порчу снять?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 16:38

      Для любого футболиста забитый гол,это эмоциональный подъем.

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 8 марта 2018, 00:02

      Так быстрее забивай - кто мешает? Все в твоих ногах.

      1
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      Рейтинг: +876

      movie 7 марта 2018, 21:15

      пока только лягушатникам, потом следующему сопернику по ЛЕ. а вот в РПЛ не надо. ОК?











      0
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 7 марта 2018, 19:57

      Ну тогда срочно всей командой "скинуться" надо (т.е. помощь ему забить), а потом Муса сам будет штамповать голы!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 марта 2018, 19:32

      давай прям завтра и начинай!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 18:45

      Удачи,Ахмед!!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 7 марта 2018, 18:30

      Старайся парень...ты у нас ,чуть ли не единственная надежда в нападении...Мы не можем как некоторые, купить аргентинскую сборную....

      5
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    • ...
      Рейтинг: +2076

      upiter622 7 марта 2018, 18:20

      Брак подсунули!

      -1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 марта 2018, 17:34

      стремление забить гол это хорошо но как ты пасуешь это вообще мрак за матч столько браку делаешь

      5
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