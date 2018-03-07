Муса: «Самое важное для меня – забить первый мяч. После этого дела пойдут лучше»

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса поделился планами на сезон. Армейский клуб арендовал нигерийца у «Лестера» до июня.

«Уверен, что скоро начну забивать. Работаю, очень стараюсь, чтобы это случилось как можно скорее. Самое важное — забить первый мяч, после этого дела сразу пойдут лучше.

Это будут очень тяжeлые матчи, и для нас, и для наших соперников. Мы рассчитываем выступить успешно. Впереди домашняя игра, думаю, мы хорошо к ней подготовились. Нужно выигрывать на своeм поле. В идеале при этом хотелось бы вновь отыграть на ноль», — сказал Муса.

В текущем сезоне 25-летний форвард провел за московский клуб один матч.

Напомним, завтра подопечные Виктора Гончаренко примут «Лион» в рамках первой встречи 1/8 финала Лиги Европы.