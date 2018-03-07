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  • Муса: «Самое важное для меня – забить первый мяч. После этого дела пойдут лучше»

Муса: «Самое важное для меня – забить первый мяч. После этого дела пойдут лучше»

7 марта 2018, 16:48
17

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса поделился планами на сезон. Армейский клуб арендовал нигерийца у «Лестера» до июня.

«Уверен, что скоро начну забивать. Работаю, очень стараюсь, чтобы это случилось как можно скорее. Самое важное — забить первый мяч, после этого дела сразу пойдут лучше.

Это будут очень тяжeлые матчи, и для нас, и для наших соперников. Мы рассчитываем выступить успешно. Впереди домашняя игра, думаю, мы хорошо к ней подготовились. Нужно выигрывать на своeм поле. В идеале при этом хотелось бы вновь отыграть на ноль», — сказал Муса.

В текущем сезоне 25-летний форвард провел за московский клуб один матч.

Напомним, завтра подопечные Виктора Гончаренко примут «Лион» в рамках первой встречи 1/8 финала Лиги Европы.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Лига Европы ЦСКА Муса Ахмед
Комментарии (17)
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vladimir-7
1520431928
А. Муса, начинай забивать прямо завтра 8 марта в ворота Лиона и лучше два или три мяча.
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insider_retro
1520432311
Давай, Ахмед, пора уже наливать по-серьёзному!! Забивать надо на пару с Витиньо 3-5 мячей и тогда уже будет не столь важно, сколько команда пропустит!:))
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зенит ничто
1520432740
ахмед ты уж постарайся!
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Полная Канистра
1520433252
стремление забить гол это хорошо но как ты пасуешь это вообще мрак за матч столько браку делаешь
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upiter622
1520436052
Брак подсунули!
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Чикомас
1520436620
Старайся парень...ты у нас ,чуть ли не единственная надежда в нападении...Мы не можем как некоторые, купить аргентинскую сборную....
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Татарин за ЦСКА
1520437519
Удачи,Ахмед!!!!
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OfaZavr
1520440323
давай прям завтра и начинай!
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Ral13
1520441878
Ну тогда срочно всей командой "скинуться" надо (т.е. помощь ему забить), а потом Муса сам будет штамповать голы!
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Dominator777
1520456549
Так быстрее забивай - кто мешает? Все в твоих ногах.
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