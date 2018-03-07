Тренер «Порту» Консейсау: «Ливерпулю» по силам выиграть в этом году ЛЧ»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау разочарован ничейным результатом ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Специалист отметил, что всегда стремится только к победе.

«Порту» всегда играет на победу. Ничья нас не устроит никогда. Нам хотелось оставить о себе более хорошее впечатление, чем после первой встречи. Сегодня я очень доволен всеми игроками, защищавшими цвета «Порту».

«Ливерпуль» – одна из команд, которой по силам выиграть в этом году Лигу чемпионов. Сегодня она не показала свой лучший футбол, но «Ливерпуль» – точно претендент на победу в турнире», – сказал тренер после матча.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Порту» завершилась со счетом 0:0. В первом матче сильнее были англичане – 5:0.