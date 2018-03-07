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    Головин: «Связка Головин-Фирмино-Салах звучит приятно»

    Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин поговорил о своем будущем в европейском футболе. Кроме того, хавбек назвал игроков, являющихся для него примером.

    «Что касается того, кто из игроков моей позиции является для меня примером, то очень много футболистов, за которыми слежу. Назвал бы, наверное, Луку Модрича, Хави и Андреаса Иньесту как своих самых любимых.

    Как мне такая связка: Головин – Роберто ФирминоМохамед Салах? Звучит, конечно, очень приятно. Однако к этому нужно еще стремиться и стремиться.

    Если говорить о том, меняется ли моя игра, когда за мной наблюдают скауты грандов, то нет. Я вообще об этом не думаю. Если, так скажем, начнешь выпрыгивать из штанов, то от этого будет только вред», – сказал Головин.

    Полузащитник уже провел 100 матчей за ЦСКА.

    Источник: РФС

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    07.03.2018 01:25
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 12:31

      Почему бы не пофантазировать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      стикс 7 марта 2018, 10:25

      с юмором блин у Саши всё в порядке однако.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz 7 марта 2018, 09:51

      Дай Бог, чтоб так было

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 марта 2018, 08:37

      Молодец, Саша! Продолжай наращивать технику и бей чаще по воротам, у тебя
      отличные удары. Удачи тебе, Александр!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 7 марта 2018, 06:27

      Успеха Сане!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 7 марта 2018, 05:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Юморнул

      -4
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 7 марта 2018, 03:29

      Поздравляю Головина с вступлением в клуб ВЕЧНЫЕ НАДЕЖДЫ РОССИИ-Дзагоев , Кокорин , Головин , на подходе Кузяев , если не опустится с небес , на которые их всех возносили и возносят никчемные журналюги

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 марта 2018, 02:24

      Санёк, хоть и недолюбливаю конях, но тебе искренне желаю стать великим игроком и самое главное, не пересидеть, как это в своё время сделал Дзага и Акинфей, иначе всё пойдёт по такому же пути.

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 01:57

      Успеха,Санёк.

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      Ответить
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 7 марта 2018, 01:45

      Дерзай!!! Успеха!!!

      3
      Ответить
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