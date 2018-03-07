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Головин: «Связка Головин-Фирмино-Салах звучит приятно»

7 марта 2018, 01:25
10

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин поговорил о своем будущем в европейском футболе. Кроме того, хавбек назвал игроков, являющихся для него примером.

«Что касается того, кто из игроков моей позиции является для меня примером, то очень много футболистов, за которыми слежу. Назвал бы, наверное, Луку Модрича, Хави и Андреаса Иньесту как своих самых любимых.

Как мне такая связка: Головин – Роберто ФирминоМохамед Салах? Звучит, конечно, очень приятно. Однако к этому нужно еще стремиться и стремиться.

Если говорить о том, меняется ли моя игра, когда за мной наблюдают скауты грандов, то нет. Я вообще об этом не думаю. Если, так скажем, начнешь выпрыгивать из штанов, то от этого будет только вред», – сказал Головин.

Полузащитник уже провел 100 матчей за ЦСКА.

Источник: РФС
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Ливерпуль ЦСКА Фирмино Роберто Салах Мохамед Головин Александр
Комментарии (10)
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DEFENDER114
1520376345
Дерзай!!! Успеха!!!
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Татарин за ЦСКА
1520377070
Успеха,Санёк.
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ivanthebest
1520378641
Санёк, хоть и недолюбливаю конях, но тебе искренне желаю стать великим игроком и самое главное, не пересидеть, как это в своё время сделал Дзага и Акинфей, иначе всё пойдёт по такому же пути.
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нейтральныйкакникто
1520382567
Поздравляю Головина с вступлением в клуб ВЕЧНЫЕ НАДЕЖДЫ РОССИИ-Дзагоев , Кокорин , Головин , на подходе Кузяев , если не опустится с небес , на которые их всех возносили и возносят никчемные журналюги
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lekseij2007
1520391158
Юморнул
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VIPded
1520393229
Успеха Сане!!!
Ответить
vladimir-7
1520401028
Молодец, Саша! Продолжай наращивать технику и бей чаще по воротам, у тебя отличные удары. Удачи тебе, Александр!!!
Ответить
Стаz
1520405519
Дай Бог, чтоб так было
Ответить
стикс
1520407503
с юмором блин у Саши всё в порядке однако.....
Ответить
zigbert
1520501517
Почему бы не пофантазировать.
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