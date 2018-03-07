Головин: «Связка Головин-Фирмино-Салах звучит приятно»

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин поговорил о своем будущем в европейском футболе. Кроме того, хавбек назвал игроков, являющихся для него примером.

«Что касается того, кто из игроков моей позиции является для меня примером, то очень много футболистов, за которыми слежу. Назвал бы, наверное, Луку Модрича, Хави и Андреаса Иньесту как своих самых любимых.

Как мне такая связка: Головин – Роберто Фирмино – Мохамед Салах? Звучит, конечно, очень приятно. Однако к этому нужно еще стремиться и стремиться.

Если говорить о том, меняется ли моя игра, когда за мной наблюдают скауты грандов, то нет. Я вообще об этом не думаю. Если, так скажем, начнешь выпрыгивать из штанов, то от этого будет только вред», – сказал Головин.

Полузащитник уже провел 100 матчей за ЦСКА.