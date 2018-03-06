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  • Прядкин: «Зрелищности игры «Локомотива» и «Спартака» помешал снег»

Прядкин: «Зрелищности игры «Локомотива» и «Спартака» помешал снег»

6 марта 2018, 23:09
9

Президент РФПЛ Сергей Прядкин дал оценку матчу 21 тура между московскими «Локомотивом» и «Спартаком» (0:0). Функционер посетовал на погодные условия.

«Конечно, если бы не снегопад, матч «Локомотив» – «Спартак» подарил бы другой уровень зрелищности. Но я бы хотел поблагодарить почти все клубы за работу при подготовке газона и трибун. К примеру, Хабаровск столкнулся с аномальной погодой. В Туле было тяжело. Но ничего, справились. Большинство игр получились интересными. Было мало забитых мячей, зато какие сценарии!

Борьба за чемпионство, на мой взгляд, не закончилась. Интрига сохраняется на всех этажах турнирной таблицы. Добавлю, что во время дерби в Черкизове мы держали в уме запасной вариант технической остановки матча. Но условия для игры в футбол оказались приемлемыми. Имею в виду непосредственных участников матча. Вот качество телекартинки действительно вызвало ряд нареканий. Из-за цвета мяча», – сказал Прядкин.

«Локомотив» лидирует в турнире с семиочковым отрывом.

Организация главной игры месяца – бардак

«Локомотив» и «Спартак» сыграли матч за чемпионство. Или это была халтура?

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Прядкин Сергей
Комментарии (9)
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1520373021
да ну неужели
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арейская
1520378221
Ни мяча, ни игроков "Локо" не было видно, мелькали на экране фигурки в красном, какая уж тут зрелищность...
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kvm
1520401662
Зрелищности игры «Локомотива» и «Спартака» помешал Пряткин
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andrebest4
1520405136
болею за СПАРТАК и футбол в целом с 1972 года и на протяжении всего времени одни и те же слова....может уже что то надо видоизменить?? или хотя бы календарь составить более граммотно
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ufos73
1520407111
Да кто его постоянно выбирает??? Достал уже этот неадекват ((
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OfaZavr
1520408896
да ну правда что ли??? а мы то все думаем почему матч таким получился, оказывается вот оно в чем дело. а насчет картинки сам недавно говорил что все было прекрасно видно а сейчас уже говорит картинка вызвала много нареканий))
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mialkov
1520410631
Помимо "хорошего" зрения, господин Прядкин страдает похоже и "великолепной" памятью!
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zigbert
1520499402
Вот и вышли наружу мысли футбольного функционера.
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