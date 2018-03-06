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    Прядкин: «Зрелищности игры «Локомотива» и «Спартака» помешал снег»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин дал оценку матчу 21 тура между московскими «Локомотивом» и «Спартаком» (0:0). Функционер посетовал на погодные условия.

    «Конечно, если бы не снегопад, матч «Локомотив» – «Спартак» подарил бы другой уровень зрелищности. Но я бы хотел поблагодарить почти все клубы за работу при подготовке газона и трибун. К примеру, Хабаровск столкнулся с аномальной погодой. В Туле было тяжело. Но ничего, справились. Большинство игр получились интересными. Было мало забитых мячей, зато какие сценарии!

    Борьба за чемпионство, на мой взгляд, не закончилась. Интрига сохраняется на всех этажах турнирной таблицы. Добавлю, что во время дерби в Черкизове мы держали в уме запасной вариант технической остановки матча. Но условия для игры в футбол оказались приемлемыми. Имею в виду непосредственных участников матча. Вот качество телекартинки действительно вызвало ряд нареканий. Из-за цвета мяча», – сказал Прядкин.

    «Локомотив» лидирует в турнире с семиочковым отрывом.

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    «Локомотив» и «Спартак» сыграли матч за чемпионство. Или это была халтура?

    Источник: «Советский спорт»

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    06.03.2018 23:09
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 11:56

      Вот и вышли наружу мысли футбольного функционера.

      2
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 7 марта 2018, 11:17

      Помимо "хорошего" зрения, господин Прядкин страдает похоже и "великолепной" памятью!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 марта 2018, 10:48

      да ну правда что ли??? а мы то все думаем почему матч таким получился, оказывается вот оно в чем дело. а насчет картинки сам недавно говорил что все было прекрасно видно а сейчас уже говорит картинка вызвала много нареканий))

      6
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 7 марта 2018, 10:18

      Да кто его постоянно выбирает??? Достал уже этот неадекват ((

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +651

      andrebest4 7 марта 2018, 09:45

      болею за СПАРТАК и футбол в целом с 1972 года и на протяжении всего времени одни и те же слова....может уже что то надо видоизменить?? или хотя бы календарь составить более граммотно

      1
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      ...
      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > andrebest4 7 марта 2018, 11:47

      Болею за Зенит с 1976 года и как сказала Римма Маркова в Покровских воротах:Резать к чертовой матери.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2251

      kvm 7 марта 2018, 08:47

      Зрелищности игры «Локомотива» и «Спартака» помешал Пряткин

      4
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 7 марта 2018, 02:17

      Ни мяча, ни игроков "Локо" не было видно, мелькали на экране фигурки в красном, какая уж тут зрелищность...

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 марта 2018, 00:50

      да ну неужели

      3
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