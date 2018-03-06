Прядкин: «Зрелищности игры «Локомотива» и «Спартака» помешал снег»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин дал оценку матчу 21 тура между московскими «Локомотивом» и «Спартаком» (0:0). Функционер посетовал на погодные условия.

«Конечно, если бы не снегопад, матч «Локомотив» – «Спартак» подарил бы другой уровень зрелищности. Но я бы хотел поблагодарить почти все клубы за работу при подготовке газона и трибун. К примеру, Хабаровск столкнулся с аномальной погодой. В Туле было тяжело. Но ничего, справились. Большинство игр получились интересными. Было мало забитых мячей, зато какие сценарии!

Борьба за чемпионство, на мой взгляд, не закончилась. Интрига сохраняется на всех этажах турнирной таблицы. Добавлю, что во время дерби в Черкизове мы держали в уме запасной вариант технической остановки матча. Но условия для игры в футбол оказались приемлемыми. Имею в виду непосредственных участников матча. Вот качество телекартинки действительно вызвало ряд нареканий. Из-за цвета мяча», – сказал Прядкин.

«Локомотив» лидирует в турнире с семиочковым отрывом.

Организация главной игры месяца – бардак

«Локомотив» и «Спартак» сыграли матч за чемпионство. Или это была халтура?