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  • Семшов: «В игре с «Ахматом» мы не прервали голевую атаку потому, что никого не трогали»

Семшов: «В игре с «Ахматом» мы не прервали голевую атаку потому, что никого не трогали»

6 марта 2018, 21:26
9

Тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов прокомментировал голевой эпизод из матча 21 тура РФПЛ между своей командой и грозненским «Ахматом» (1:0). Напомним, что «пушкари» забили мяч тогда, когда один из соперников лежал на газоне.

– У Вас был похожий момент в 2002 году – вы, будучи игроком «Торпедо», выбили мяч за пределы поля, когда спартаковец Игор Митрески получил по лицу мячом.

– Это два разных эпизода. Тогда я нанес игроку травму, попав в голову. Потому и выбил мяч. А сейчас наши футболисты никого не трогали.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат Арсенал
Комментарии (9)
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Татарин за ЦСКА
1520361278
Много раз смотрел повтор гола и вот что интересно!!!Про правил фэйр плэй,можно продолжать игру,если игрок травмировался пока судья сам не остановит встречу!!! Вопрос-Что не нравится болелам и игрокам Ахмата!!! P.S когда падал игрок Ахмата,мог же просто взять и пнуть мяч в аут,а не просто ложиться!!!Как итог,результат справедливый!!!
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la verdad
1520362107
Отличный вариант борьбы с симулянтами.
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ДЖУZ
1520362480
Гол забит по правил установленным в РПЛ, вопросов тут нет. Но ниже комментируемые что один говорит выбил бы мяч, я тоже того же мнения, но а что если боль была такая что не до выбивания было, второй говорит то хороший метод борьбы со стимулянтами, какая стимуляция на 92 минуте, мяч ещё у тебя, играть максмум минуту, это максимум. Я уверен если бы была ситуация ровно наоборот, все говорили бы игроки Ахмата крысы, я клянусь. Ничего... есть ещё игры впереди, посмотрим.
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x-x-x-x-x
1520363413
голевая атака? мяч был подхвачен после того как игрок остановился играть. понятно фол не фол а тут игрок сам остановился это о чем то говорить? надо было как Хагуш остановиться Комбарову и Ко.но подлые они этого не понимают они знают лишь язык силы
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vladik12
1520364667
"Арсенал" все сделал правильно. В спорте главное - результат, поэтому сантименты ни к чему.
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МасСуд
1520398764
Мда уж..
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OfaZavr
1520408101
можно как одну сторону понять в этом эпизоде так и другую, поэтому справедливость как всегда где-то посередине)
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