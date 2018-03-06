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    Семшов: «В игре с «Ахматом» мы не прервали голевую атаку потому, что никого не трогали»

    Тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов прокомментировал голевой эпизод из матча 21 тура РФПЛ между своей командой и грозненским «Ахматом» (1:0). Напомним, что «пушкари» забили мяч тогда, когда один из соперников лежал на газоне.

    – У Вас был похожий момент в 2002 году – вы, будучи игроком «Торпедо», выбили мяч за пределы поля, когда спартаковец Игор Митрески получил по лицу мячом.

    – Это два разных эпизода. Тогда я нанес игроку травму, попав в голову. Потому и выбил мяч. А сейчас наши футболисты никого не трогали.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.03.2018 21:26
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 марта 2018, 10:35

      можно как одну сторону понять в этом эпизоде так и другую, поэтому справедливость как всегда где-то посередине)

      3
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 7 марта 2018, 07:59

      Мда уж..

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 6 марта 2018, 22:10

      голевая атака? мяч был подхвачен после того как игрок остановился играть. понятно фол не фол а тут игрок сам остановился это о чем то говорить? надо было как Хагуш остановиться Комбарову и Ко.но подлые они этого не понимают они знают лишь язык силы

      1
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 6 марта 2018, 21:54

      Гол забит по правил установленным в РПЛ, вопросов тут нет. Но ниже комментируемые что один говорит выбил бы мяч, я тоже того же мнения, но а что если боль была такая что не до выбивания было, второй говорит то хороший метод борьбы со стимулянтами, какая стимуляция на 92 минуте, мяч ещё у тебя, играть максмум минуту, это максимум. Я уверен если бы была ситуация ровно наоборот, все говорили бы игроки Ахмата крысы, я клянусь. Ничего... есть ещё игры впереди, посмотрим.

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > ДЖУZ 6 марта 2018, 22:00

      Я бы точно такого не говорил!!!Просто при любой боли можно отпнуть,хотя бы не далеко мяч!!!!Я по себе знаю,мне на футбольном поле чашечку коленную сломали,а я умудрился мяч выпнуть!!!

      2
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      Рейтинг: +1516

      Тазит > ДЖУZ 7 марта 2018, 19:33

      Джуз, тут как в басне у Крылова - Ива виноват уж тем, что в Тереке играет. Если бы ситуация была обратная, вонь стояла бы такая, что не продохнуться, а против нас все оправдают...

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 6 марта 2018, 21:48

      Отличный вариант борьбы с симулянтами.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 6 марта 2018, 21:34

      Много раз смотрел повтор гола и вот что интересно!!!Про правил фэйр плэй,можно продолжать игру,если игрок травмировался пока судья сам не остановит встречу!!!
      Вопрос-Что не нравится болелам и игрокам Ахмата!!!
      P.S когда падал игрок Ахмата,мог же просто взять и пнуть мяч в аут,а не просто ложиться!!!Как итог,результат справедливый!!!

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