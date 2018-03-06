Семшов: «В игре с «Ахматом» мы не прервали голевую атаку потому, что никого не трогали»

Тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов прокомментировал голевой эпизод из матча 21 тура РФПЛ между своей командой и грозненским «Ахматом» (1:0). Напомним, что «пушкари» забили мяч тогда, когда один из соперников лежал на газоне.

– У Вас был похожий момент в 2002 году – вы, будучи игроком «Торпедо», выбили мяч за пределы поля, когда спартаковец Игор Митрески получил по лицу мячом.

– Это два разных эпизода. Тогда я нанес игроку травму, попав в голову. Потому и выбил мяч. А сейчас наши футболисты никого не трогали.