«Амкар» за свой счет отправит болельщиков на матч с «Арсеналом»

Пермский «Амкар» организует за свой счет трансфер болельщиков на матч 22 тура РФПЛ против тульского «Арсенала». Игра ввиду неготовности домашнего поля «аммиачных» состоится в Уфе.

«ФК «Амкар» организует бесплатный автобусный выезд на матч с «Арсеналом», который состоится 9 марта в Уфе на стадионе «Нефтяник» и начнeтся в 16:00.

Отправление – 8 марта в 23:00 от стадиона «Звезда». Возвращение в Пермь – сразу после окончания игры. Посещение матча для поклонников «Амкара» будет бесплатным», – говорится в клубном заявлении.

Пермяки в таблице идут в зоне переходных матчей.