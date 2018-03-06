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    «Амкар» за свой счет отправит болельщиков на матч с «Арсеналом»

    Пермский «Амкар» организует за свой счет трансфер болельщиков на матч 22 тура РФПЛ против тульского «Арсенала». Игра ввиду неготовности домашнего поля «аммиачных» состоится в Уфе.

    «ФК «Амкар» организует бесплатный автобусный выезд на матч с «Арсеналом», который состоится 9 марта в Уфе на стадионе «Нефтяник» и начнeтся в 16:00.

    Отправление – 8 марта в 23:00 от стадиона «Звезда». Возвращение в Пермь – сразу после окончания игры. Посещение матча для поклонников «Амкара» будет бесплатным», – говорится в клубном заявлении.

    Пермяки в таблице идут в зоне переходных матчей.

    Источник: ФК «Амкар»

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    06.03.2018 19:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 6 марта 2018, 19:58

      Красавцы,Амкар.
      Только вот еще нужно выиграть Зенит в кабинете и вообще ажурчик!!!

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