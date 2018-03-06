Фелипе: «Порту» уверен в себе»

Защитник «Порту» Фелипе заявил, что знает секрет успешной игры против «Ливерпуля» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. По его словам, теперь его команда готова дать бой сопернику.

«Мы уверены в себе. Это разные турниры, но серия хороших результатов в чемпионате придает нам уверенности перед завтрашней встречей.

Было очень жаль пропустить предыдущий матч, но у нас обширный состав, и все усердно трудятся, чтобы попасть в «основу». Не думаю, что мое участие в той игре что-то сильно бы изменило.

Мотивация приходит извне. Она черпается из уверенности, последних результатов в чемпионате. Мы надеемся на крепость обороны и голы в нападении. Рассчитываем ныне совсем на иной исход.

Мы анализируем каждый матч и всегда делаем выводы со знаком плюс и минус. Постоянно работаем над тем, в чем прибавить, в каком бы турнире ни играли. Поиск прогресса – наша вечная цель.

Если взглянуть на первый матч с «Ливерпулем», то соперник создал шесть моментов и забил пять голов. Если играешь с командой, которая создает 20 моментов, то для защитника это сущий кошмар. «Ливерпуль» провел первый матч лучше, но мы создали примерно схожее число острых моментов.

Я всегда играю в одном стиле, кто бы ни был у меня в партнерах по обороне. У разных игроков разный набор качеств, но я всегда стараюсь подходить к матчу с неизменным настроем.

Мы и к первому матчу подходили с желаением здорово сыграть в дебюте, но первый гол стал для нас большим психологическим ударом. Мы изменили стиль игры, что для нас нехарактерно. Старались быть более агрессивными, но не сработало. Теперь знаем, что нам надо сделать иначе», – заявил футболист.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Порту» состоится во вторник, 6 марта, в 22:45 по московскому времени. Счет первой встречи – 0:5.