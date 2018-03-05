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    Лебедев: «Болельщики «Спартака» заслуживают серьезного и жесткого наказания за расизм в адрес Гилерме»

    Вице-спикер Госдумы и член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев считает, что болельщики «Спартака» заслужили серьезного и жесткого наказания за проявление расизма по отношению к голкиперу «Локомотива» Гилерме в матче 21-го тура РФПЛ (0:0). По его мнению, расизм на трибунах будет продолжаться до тех пор, пока фанаты остаются безнаказанными.

    «Расизм на трибуне будет продолжаться до тех пор, пока фанаты будут оставаться безнаказанными. Необходимо применить все нормы российского законодательства к болельщикам, по которым возможно наказание в этом случае, вплоть до уголовного. За расизм фанатов «Спартака» нужно наказать серьезно и жестко. Обязательно нужно наказывать, ведь для болельщика даже серьeзный административный штраф будет ощутим.

    Нельзя оставлять эту ситуацию без внимания. Нужно пару раз так наказать, чтобы остальным было неповадно. Я со своей стороны всегда защищаю болельщиков, но некоторые моменты переходят все рамки дозволенного. Так быть не должно. Пора переходить к действиям. Не понимаю, что движет фанатами, когда такое происходит на трибуне. Давайте уже публично и сурово наказывать», – сказал Лебедев.

    Организация главной игры месяца – бардак

    «Локомотив» и «Спартак» сыграли матч за чемпионство. Или это была халтура?

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.03.2018 17:15
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    Комментарии57
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      Рейтинг: +1847

      mahan 6 марта 2018, 08:42

      Опять раздувают. Прежде чем наказывать сначала доказательства предоставте, что был рассизм. И не путайте рассизм с оскорблениями.

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 6 марта 2018, 04:23

      В чём заключались расистские выпады к Гилерме? Кто подскажит

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 марта 2018, 00:00

      Надо бы проверить, есть ли у депурдата Лебедева собственность в Лондоне и счета в Швейцарии?

      0
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 5 марта 2018, 22:23

      Не понимаю я видимо, за что оскорблять великолепного игрока, хорошего человека и между прочим россиянина? Гил помоему всем все доказал, предан клубу, не исполняет всяких выкидонов типа момая, дзюпы и кокоши, Футболист с большой буквы. Идиоты.

      3
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 5 марта 2018, 21:26

      Лебедев чушь порет

      1
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      Рейтинг: +901

      Krics 5 марта 2018, 19:54

      Серьезно и жестоко наказать семейку Жириновских - это справедливо будет.

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 5 марта 2018, 19:38

      ОПЯТЬ ******* ПОНЕСЛО, ОПЯТЬ МЫ ВИНОВАТЫ.А КАК ЖЕ ДРУГИЕ ФАНАТЫ, ДРУГИХ КЛУБОВ КРИЧАТЬ ПРО НАШИХ ИГРОКОВ?И ТИШИНА. ОПЯТЬ ОЧЕРЕДНОЙ ЗАКАЗ,ЧТОБЫ КИНУТЬ КАМЕНЬ В НАШ ОГОРОД СПАРТАКА.

      1
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      Рейтинг: +27

      BigFo0t > Бугимен 5 марта 2018, 22:13

      Одно дело оскорбления игроков, другое дело расизм. Я так посмотрю никто этого замечать не хочет. Спартачи только и говорят о своих игроках, хотя в отношении них никакого расизма не было. Надо немножко то хоть разницу видеть.

      -1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > BigFo0t 6 марта 2018, 00:01

      Какой расизм? Гил же белый, а Лебедь - внук юриста.

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      Рейтинг: +27

      BigFo0t > prezent2017 6 марта 2018, 00:30

      Расизм в отношении Гилерме был неоднократен, кричалка про него уже годами ходит, если ты не знал. Да он белый, но почему то так не кажется многим фанатам. С таким же успехом можно итальянцев и испанцев ущемлять, хотя они тоже белые европейской внешности, но смуглые кожей. Немногие это понимают к сожалению, да и расизм - прошлый век.

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      Рейтинг: +2251

      kvm 5 марта 2018, 19:31

      папашу своего (жирика) накажи

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 5 марта 2018, 19:29

      Если бы не болельщики Спартака, то в сборной уже играли бы 8 бразильцев и 2 кабо-вердийца. Так хоть немного сдерживают, над гражданством Ари уже думают... Лебедев опять не в теме!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 марта 2018, 19:10

      вот конкретно кто орал тех и нужно наказывать, вычислять и применять самые жесткие меры а то тень падает на всех болельщиков да клуб наказывать это неправильно.

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > OfaZavr 5 марта 2018, 20:28

      если слышно на весь стадион, значит орет вся трибуна, что там вычислять, не пойму

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Diesel133 6 марта 2018, 09:44

      Колосков сказал что был на стадионе и ничего подобного не слышал, значит кто орал их было мало либо этого не было совсем.

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > OfaZavr 6 марта 2018, 11:11

      по вью Колоскова понятно, что он закрывает на это глаза. Смертин и Лебедев слышали, а он нет. Получается, кто-то пиз*аболит.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Diesel133 6 марта 2018, 11:15

      может быть и так, сейчас будет много версий и мнений на этот счет, вот я и думаю что должны выяснить кто орал и сколько их было.

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