Лебедев: «Болельщики «Спартака» заслуживают серьезного и жесткого наказания за расизм в адрес Гилерме»

Вице-спикер Госдумы и член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев считает, что болельщики «Спартака» заслужили серьезного и жесткого наказания за проявление расизма по отношению к голкиперу «Локомотива» Гилерме в матче 21-го тура РФПЛ (0:0). По его мнению, расизм на трибунах будет продолжаться до тех пор, пока фанаты остаются безнаказанными.

«Расизм на трибуне будет продолжаться до тех пор, пока фанаты будут оставаться безнаказанными. Необходимо применить все нормы российского законодательства к болельщикам, по которым возможно наказание в этом случае, вплоть до уголовного. За расизм фанатов «Спартака» нужно наказать серьезно и жестко. Обязательно нужно наказывать, ведь для болельщика даже серьeзный административный штраф будет ощутим.

Нельзя оставлять эту ситуацию без внимания. Нужно пару раз так наказать, чтобы остальным было неповадно. Я со своей стороны всегда защищаю болельщиков, но некоторые моменты переходят все рамки дозволенного. Так быть не должно. Пора переходить к действиям. Не понимаю, что движет фанатами, когда такое происходит на трибуне. Давайте уже публично и сурово наказывать», – сказал Лебедев.

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