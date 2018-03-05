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  • Лебедев: «Болельщики «Спартака» заслуживают серьезного и жесткого наказания за расизм в адрес Гилерме»

Лебедев: «Болельщики «Спартака» заслуживают серьезного и жесткого наказания за расизм в адрес Гилерме»

5 марта 2018, 17:15
57

Вице-спикер Госдумы и член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев считает, что болельщики «Спартака» заслужили серьезного и жесткого наказания за проявление расизма по отношению к голкиперу «Локомотива» Гилерме в матче 21-го тура РФПЛ (0:0). По его мнению, расизм на трибунах будет продолжаться до тех пор, пока фанаты остаются безнаказанными.

«Расизм на трибуне будет продолжаться до тех пор, пока фанаты будут оставаться безнаказанными. Необходимо применить все нормы российского законодательства к болельщикам, по которым возможно наказание в этом случае, вплоть до уголовного. За расизм фанатов «Спартака» нужно наказать серьезно и жестко. Обязательно нужно наказывать, ведь для болельщика даже серьeзный административный штраф будет ощутим.

Нельзя оставлять эту ситуацию без внимания. Нужно пару раз так наказать, чтобы остальным было неповадно. Я со своей стороны всегда защищаю болельщиков, но некоторые моменты переходят все рамки дозволенного. Так быть не должно. Пора переходить к действиям. Не понимаю, что движет фанатами, когда такое происходит на трибуне. Давайте уже публично и сурово наказывать», – сказал Лебедев.

Организация главной игры месяца – бардак

«Локомотив» и «Спартак» сыграли матч за чемпионство. Или это была халтура?

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Гилерме Лебедев Игорь
Комментарии (57)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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almanev
1520259648
Этот парень видел дебаты с участием своего бати?)
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valdemar47
1520259659
Он сам во многом виноват! Своим поведением провоцирует! Так ему и надо!!!
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multiscan
1520259839
Опять спартаковских "макак" обижають!? (прошу извинения перед настоящими болельщиками "Спартака" и других команд, где такие же полуклеточные (даже не одноклеточные)тоже, увы, есть).
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Тони Монтана Б
1520259876
Хрюшки промесу лучше покричите. Или кто они там у вас? Тающие шоколадки?
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Татарин за ЦСКА
1520260487
Вот почему промеса,зе Луиша,Луиса Адриано ни кто из фанатов Локомотива не оскорбил,а маринато оскорбили!?Где логика,господа???Найти бы хорошее наказание для таких фанатов Спартака!!!
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Bulat Sultanov
1520260622
Лебедев пытается переплюнуть своего отца? Не получится
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Eddyson
1520261592
То есть оскорбления в адрес Глушакова, Самедова, Евсеева со стороны локовских болельщиков есть нормально?! А Гильерме трогать не моги, ведь сразу расизм?! Мда уж. Собчак, тут еще младшего водичкой привести в чувство надобно.
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Вомбат
1520264369
Так как Гилерме даже не мулат, а просто смуглый парень белой расы, то мне непонятно о каком расизме речь. Говорят, в его адрес орали "Обезьяна". Разве белых так обзывают? Может это было не в его адрес, а в адрес негра Промеса? И не со стороны фанатов Спартака, а наоборот? Или, если это были фанаты Спартака, у них удивительное заболевание - массовый черно-белый дальтонизм, когда черное (Промес) кажется белым, а белое (Гилерме) черным.
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OfaZavr
1520266221
вот конкретно кто орал тех и нужно наказывать, вычислять и применять самые жесткие меры а то тень падает на всех болельщиков да клуб наказывать это неправильно.
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Бугимен
1520267888
ОПЯТЬ ******* ПОНЕСЛО, ОПЯТЬ МЫ ВИНОВАТЫ.А КАК ЖЕ ДРУГИЕ ФАНАТЫ, ДРУГИХ КЛУБОВ КРИЧАТЬ ПРО НАШИХ ИГРОКОВ?И ТИШИНА. ОПЯТЬ ОЧЕРЕДНОЙ ЗАКАЗ,ЧТОБЫ КИНУТЬ КАМЕНЬ В НАШ ОГОРОД СПАРТАКА.
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