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Болельщик «Зенита», бросивший стробоскоп в матче с «Амкаром», оштрафован и лишен права посещать игры

5 марта 2018, 13:33
28

Болельщик «Зенита», который бросил на поле стробоскоп в матче 21-го тура РФПЛ с «Амкаром» (0:0) получил запрет на посещение спортивных мероприятий. Также на фаната наложен денежный штраф в размере 15 тысяч рублей.

«На матче «Зенита» произошло два опасных события: стробоскоп, брошенный на поле, и два града монет во вратаря «Амкара».

Человек, который бросил стробоскоп, задержан. Он получил штраф в размере 15 тысяч рублей и лишен права посещения спортивных соревнований. Это болельщик «Зенита». Еще четыре человека были задержаны за разные нарушения, в том числе и за бросание монет», – сообщил директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь
Комментарии (28)
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Shogun
1520246414
Смешно и вопросик смешной, как нашли то, в толпе опознать не реально, если конечно он не баклан после игры ходил везде и орал - "Я вратаря файером накрыл, урраааа"))))))) А то быдло, которые зажигалки кидали что с ними то, видимо не нашли и это дешевый отмаз, то есть никого не нашли
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FanatSerj
1520247829
давно пора, стадионы для чего новые построили, там можно все камерами обтыкать, и чувак явно не мог все 90-минут не светить свой фейс. Отлучения на лет 20-ть пущай подрастет, может ума наберется. Перед ЧМ таких надо вообще анально наказывать, а тож стыдно будет, за таких дебилойдов.
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insider_retro
1520247886
Технически опознать и найти возможно, только связываться с этой безнадёгой никто не хочет, - не силовики, не стюарды стадионов... А вообще, работа по персоналиям нарушителей приносит пользу и облегчение - опыт Англии есть! Нужен только системный подход и наличие желания!
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Zenmaster
1520248370
Будем надеяться , что это только начало чистки !!!
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Бугимен
1520250191
ГОВОРЯТ,ЧТО МЫ БОЛЕЛЬЩИКИ СПАРТАКА НЕАДЕКВАТНЫЕ.ОКАЗАЛО,ЧТО ФАНАТЫ ЗЕНИТА!ВОТ ИХ ИСТЕННОЕ ЛИЦО БОМЖЕЙ!
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bset
1520250461
Вам такую арену построили. А вы как животные. Слабо не болеть против чужой команды, а болеть за свою? И смешно даже. Ладно, играл бы ЦСКА, Локомотив, Спартак. Тут принципиальные соперники, давняя вражда. Но против Амкара... Теперь для вас и Амкар - принципиальный соперник? Хотя да, выиграть-то вы не смогли.
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APchelov
1520253634
Вот это правильно. Пусть теперь дома в телевизор кидает бутылки. Одно НО - маловато штрафа выписали
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zigbert
1520254285
С этим злом в нашем футболе надо бороться всеми доступными методами.
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Гуус
1520257122
КДК должны сделать следующую игру зенита домашнию при пустых трибунах чтобы в следующий раз не кому не захотелось так подставлять свою команду
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Bivaliy67
1520264914
Давно говорил, что за подобные выходки болельщиков не клуб штрафовать надо и не лишать посещения стадиона невиновных! А штрафы для хулиганов нужно непомерные выписывать, тысяч по 100, тогда вряд ли у кого-нибудь хватит смелости выбегать или бросать на поле предметы грозящие нанести увечья футболистам. В 80-е мы тяжелее трамвайных билетов с трибун Кирова ничего не кидали (вместо серпантина их использовали)). Меня даже за новогодний серпантин в пикет забрали (в 84г.). Оштрафовать не оштрафовали, но половину матча пропустил. После, домой отпустили. Обидно было.)
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