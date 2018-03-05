Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Болельщик «Зенита», бросивший стробоскоп в матче с «Амкаром», оштрафован и лишен права посещать игры

    Болельщик «Зенита», который бросил на поле стробоскоп в матче 21-го тура РФПЛ с «Амкаром» (0:0) получил запрет на посещение спортивных мероприятий. Также на фаната наложен денежный штраф в размере 15 тысяч рублей.

    «На матче «Зенита» произошло два опасных события: стробоскоп, брошенный на поле, и два града монет во вратаря «Амкара».

    Человек, который бросил стробоскоп, задержан. Он получил штраф в размере 15 тысяч рублей и лишен права посещения спортивных соревнований. Это болельщик «Зенита». Еще четыре человека были задержаны за разные нарушения, в том числе и за бросание монет», – сообщил директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.03.2018 13:33
    Рекомендуем
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 6 марта 2018, 05:16

      ЗАСКУЛИЛА КОМАНДА ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ ЕСТЬ В КОГО

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 марта 2018, 23:51

      Это правильное решение - И.В. Сталин.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      klyukin 5 марта 2018, 20:42

      растроился парень!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      Zenit_72 5 марта 2018, 19:55

      Маловато чего-то. Фаером легко травму нанести, сумма должна быть больше, что бы и тупого остановило.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 марта 2018, 18:49

      это правильные методы штрафовать и наказывать виновников инцидента, нужно на постоянной основе так делать, отлавливать их и пусть отвечают за свои поступки а не клубы наказывать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 5 марта 2018, 18:48

      Давно говорил, что за подобные выходки болельщиков не клуб штрафовать надо и не лишать посещения стадиона невиновных! А штрафы для хулиганов нужно непомерные выписывать, тысяч по 100, тогда вряд ли у кого-нибудь хватит смелости выбегать или бросать на поле предметы грозящие нанести увечья футболистам. В 80-е мы тяжелее трамвайных билетов с трибун Кирова ничего не кидали (вместо серпантина их использовали)). Меня даже за новогодний серпантин в пикет забрали (в 84г.). Оштрафовать не оштрафовали, но половину матча пропустил. После, домой отпустили. Обидно было.)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1101

      edw7777 > Bivaliy67 5 марта 2018, 21:00

      Привет, Бывалый. А тебе сколько лет? Похоже мы с тобой ровесники. Помнишь 84-й? Шахтер, а потом Металлист в СКК? Я на обоих был, четверной отвалил за билеты. Сказка!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > edw7777 5 марта 2018, 22:15

      На Шахтёре был. На Металлист не удалось попасть.)
      Мда, было времечко!))
      А мне, как можно догадаться по нику 50 (пока),

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12331

      Вомбат 5 марта 2018, 18:43

      А то, что монеты и зажигалки кидали во вратаря соперников - это останется без наказания?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 5 марта 2018, 18:28

      Если бы такое случилось с фанатом Спартака вонь и истерики поднялись бы на всю вселенную !!! и наказаны по полной !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > a_who 5 марта 2018, 20:32

      Он даже в него не попал! А то что Спартак подожгли скамейки локо это пох**? То что Спартак в 1 матче с Зенитом сломали скамейки это пох**? В подтрибугке всё помещения разваратили. То что они кричали на Гелерме? Как на счёт их фаеров?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 5 марта 2018, 17:49

      Надо было ещё этот стробоскоп вставить туда, откуда достал

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +380

      Гуус 5 марта 2018, 16:38

      КДК должны сделать следующую игру зенита домашнию при пустых трибунах чтобы в следующий раз не кому не захотелось так подставлять свою команду

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12331

      Вомбат > Гуус 5 марта 2018, 18:44

      Я лично приму такое решение с грустью, но с полным пониманием.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11