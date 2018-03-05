Болельщик «Зенита», бросивший стробоскоп в матче с «Амкаром», оштрафован и лишен права посещать игры

Болельщик «Зенита», который бросил на поле стробоскоп в матче 21-го тура РФПЛ с «Амкаром» (0:0) получил запрет на посещение спортивных мероприятий. Также на фаната наложен денежный штраф в размере 15 тысяч рублей.

«На матче «Зенита» произошло два опасных события: стробоскоп, брошенный на поле, и два града монет во вратаря «Амкара».

Человек, который бросил стробоскоп, задержан. Он получил штраф в размере 15 тысяч рублей и лишен права посещения спортивных соревнований. Это болельщик «Зенита». Еще четыре человека были задержаны за разные нарушения, в том числе и за бросание монет», – сообщил директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин.