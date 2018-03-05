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    Глушаков не смог оценить дебют Максимовича за «Спартак»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков не стал оценивать дебютный матч для новичка команды Николы Максимовича. Футболист отметил лишь, что тот бился до конца в каждом эпизоде.

    Матч 21-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. Железнодорожники после этой игры продолжают лидировать в турнирной таблице РФПЛ с 46 очками. «Спартак» делит 3-5 строчки с «Зенитом» и ЦСКА, набрав 38 баллов.

    – Можно вообще говорить о «содержании игры» после этого снежного матча?

    – Не думаю. На первый план вышли исключительно бойцовские качества. Все, кто находился на поле, выложились на полную. У нас был хороший момент, когда Саша Самедов мог забить. Если бы мяч залетел в ворота, «Локо» бы раскрылся, игра стала бы интереснее.

    – В важнейшем матче чемпионата в обороне «Спартака» дебютировал новичок Никола Максимович. Он справился со своей задачей?

    – Не мне оценивать игру партнеров. Главное, что Никола, как и вся команда, бился до конца. Да, где-то нервничал, хотел себя проявить – это нормально для первого матча. Я больше переживал за Селихова, так как мяч и поле были очень скользкими. Еще и снег, очень сложно защищать ворота в такой ситуации.

    – Многие зрители жаловались, что толком не видели желтый мяч на заснеженном поле. У футболистов была такая проблема?

    – Нет, мяч-то было более-менее видно. Но вот игроков соперника... Честно, мне гораздо больше мешала белая форма «Локомотива». Ведь шел снег, снежинки попадали в глаза... Потому иногда было трудно увидеть игроков «Локо».

    Источник: Sport24

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    05.03.2018 11:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 марта 2018, 18:06

      для дебюта неплохо сыграл, надеюсь дальше будет лучше.

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 марта 2018, 15:05

      Для первой игры Максимовича ,это совсем не плохо.

      3
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 5 марта 2018, 13:32

      Селихов был лучшим на поле.

      0
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 5 марта 2018, 12:36

      Ничего страшного не случилось. Максимович наберет еще форму через практику.

      4
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      Рейтинг: +3795

      serppion 5 марта 2018, 12:04

      Джанни Родари уже прикалывался над футболистами в белых майках с белыми полосами. Паровозники тоже ребята с юмором.

      0
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