Глушаков не смог оценить дебют Максимовича за «Спартак»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков не стал оценивать дебютный матч для новичка команды Николы Максимовича. Футболист отметил лишь, что тот бился до конца в каждом эпизоде.

Матч 21-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. Железнодорожники после этой игры продолжают лидировать в турнирной таблице РФПЛ с 46 очками. «Спартак» делит 3-5 строчки с «Зенитом» и ЦСКА, набрав 38 баллов.

– Можно вообще говорить о «содержании игры» после этого снежного матча?

– Не думаю. На первый план вышли исключительно бойцовские качества. Все, кто находился на поле, выложились на полную. У нас был хороший момент, когда Саша Самедов мог забить. Если бы мяч залетел в ворота, «Локо» бы раскрылся, игра стала бы интереснее.

– В важнейшем матче чемпионата в обороне «Спартака» дебютировал новичок Никола Максимович. Он справился со своей задачей?

– Не мне оценивать игру партнеров. Главное, что Никола, как и вся команда, бился до конца. Да, где-то нервничал, хотел себя проявить – это нормально для первого матча. Я больше переживал за Селихова, так как мяч и поле были очень скользкими. Еще и снег, очень сложно защищать ворота в такой ситуации.

– Многие зрители жаловались, что толком не видели желтый мяч на заснеженном поле. У футболистов была такая проблема?

– Нет, мяч-то было более-менее видно. Но вот игроков соперника... Честно, мне гораздо больше мешала белая форма «Локомотива». Ведь шел снег, снежинки попадали в глаза... Потому иногда было трудно увидеть игроков «Локо».