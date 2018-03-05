Кечинов: «Шансы «Спартака» отстоять титул – маленькие»

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов считает, что ничейный результат матча 21-го тура РФПЛ, в котором красно-белые гостили у «Локомотива», пойдет на пользу железнодорожникам. Бывший футболист уверен, шансы «Спартака» отстоять титул в этом сезоне теперь стремятся к нулю.

Матч 21-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. Железнодорожники после этой игры продолжают лидировать в турнирной таблице РФПЛ с 46 очками. «Спартак» делит 3-5 строчки с «Зенитом» и ЦСКА, набрав 38 баллов.

– Кому больше на руку ничейный результат в центральном матче первого весеннего тура?

– Конечно, от дележа очков выиграл «Локомотив», потому что лидеру удалось сохранить очень большой отрыв от основных конкурентов: «Спартаком» и «Зенит» отстают по-прежнему на 8 очков. Если бы «Спартак» выиграл, то обострил бы борьбу за чемпионство, потому что тогда разница между двумя командами сократилась бы до пяти баллов. При этом «Локомотив» еще ждали бы впереди очень серьезные игры в чемпионате: с «Зенитом», «Краснодаром». «Спартак» же со всеми сильными уже в этом сезоне сыграл. Поэтому я считаю, что очень важно, что железнодорожникам удалось не подпустить команду Карреры на опасное расстояние.

– Если говорить о самом дерби, кто выглядел предпочтительнее.

– Если говорить об игре, то, может быть, чуть-чуть предпочтительнее выглядел «Спартак», чуть лучше с точки зрения владения мячом. Но голевых моментов практически не было. И этому есть объяснение: вы сами видели, какого качества было поле. Условия проведения матча были очень тяжелыми, создавать голевые моменты на такой поляне крайне затруднительно. Таким футболистам, которые действуют у «Спартака» и «Локомотива» в атаке, такое поле очень мешало. Отсюда и нулевой результат. Если бы сегодня играл в нападении не Эдер, а Фарфан или Ари, то «Спартаку» гораздо тяжелее пришлось бы. Они посильнее португальца.

– Шансы на защиту титула у красно-белых теперь маленькие…

– Они теперь значительно уменьшились. Если бы выиграли у «Локомотива», то шансы на чемпионства у «Спартака» стали бы вполне реальными, а сейчас они действительно маленькие. И прежде всего из-за того, что теперь практически ничего не зависит от «Спартака». Все в руках самого «Локомотива»! Если команда Семина начнет терять очки на ровном месте, тогда, может быть, какие-то шансы опять появятся. Но если «Локомотив» продолжит действовать так, как в прошлом году, то у него проблем не возникнет. Впрочем, «Спартаку» теперь надо просто выигрывать каждый из оставшихся матчей, а очки и варианты подсчитывать уже в мае.