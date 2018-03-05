Коваль стал первым вратарем в 21-м веке, удаленным в дебютном матче Примеры

Новичок «Депортиво» украинский вратарь Максим Коваль досрочно завершил свой дебютный матч в испанской Примере. В игре 27-го тура с «Эйбаром», которая завершилась со счетом 1:1, футболист получил прямую красную карточку уже на 39-й минуте.

Благодаря этому он стал первым в 21-м веке вратарем Примеры, который был удален в своем дебютном матче.

Стоит отметить, что в первых трех турах после своего прихода в «Депортиво» Коваль не попадал в заявку. Напомним, что в январе украинец сменил киевское «Динамо» на испанский клуб.