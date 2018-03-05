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    Коваль стал первым вратарем в 21-м веке, удаленным в дебютном матче Примеры

    Новичок «Депортиво» украинский вратарь Максим Коваль досрочно завершил свой дебютный матч в испанской Примере. В игре 27-го тура с «Эйбаром», которая завершилась со счетом 1:1, футболист получил прямую красную карточку уже на 39-й минуте.

    Благодаря этому он стал первым в 21-м веке вратарем Примеры, который был удален в своем дебютном матче.

    Стоит отметить, что в первых трех турах после своего прихода в «Депортиво» Коваль не попадал в заявку. Напомним, что в январе украинец сменил киевское «Динамо» на испанский клуб.

    Источник: Opta

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    05.03.2018 08:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 5 марта 2018, 14:20

      мои поздравления))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 марта 2018, 13:56

      Первый пошел.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      Cupota 5 марта 2018, 11:32

      Что он сделал-то?! Судью ударил?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Cupota 5 марта 2018, 14:21

      Флаг Украины поцеловал!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 5 марта 2018, 10:16

      Хохлы везде бьют "рекорды"

      1
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