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    Руслан Нигматуллин: «Игра «Локомотива» со «Спартаком» шла до одного гола»

    Бывший вратарь «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин считает результат встречи между этими командами в рамках 21-го тура РФПЛ вполне закономерным. По его словам, встреча при сложных погодных условиях шла до первого и единственного гола.

    «Игра шла до одного гола — при такой погоде и на таком поле команде, пропустившей мяч, было бы очень тяжело отыграться, действуя против насыщенной обороны соперника. По сути, штрафные Фернандеша и эпизод с ударом в пустые ворота Самедова были единственными возможностями для коллективов взять три очка.

    Во втором тайме и «Локомотив», и «Спартак» уже увязли в игре в середине поля, с трудом доставляли мяч до штрафной, что было выгодно железнодорожникам», – считает Нигматуллин.

    Матч 21-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. Железнодорожники после этой игры продолжают лидировать в турнирной таблице РФПЛ с 46 очками. «Спартак» делит 3-5 строчки с «Зенитом» и ЦСКА, набрав 38 баллов.

    Источник: Известия

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    05.03.2018 06:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 марта 2018, 10:29

      так и есть, в таких условиях один эпизод может решить исход матча а отыграть ой как не просто.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 марта 2018, 10:17

      Сказал все верно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 5 марта 2018, 08:35

      Всё правильно сказал, в первом тайме играли, а во втором навалило снегу, и играть было невозможно, вот и возились в центре.

      И понятно что это было выгодно Локомотиву, раз поле в перерыве не почистили, и мяча красного не было...

      убогая работа сотрудников стадиона в Черкизово.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1639

      dendiesel 5 марта 2018, 07:19

      Согласен с Нигматулиным!

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