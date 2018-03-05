Руслан Нигматуллин: «Игра «Локомотива» со «Спартаком» шла до одного гола»

Бывший вратарь «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин считает результат встречи между этими командами в рамках 21-го тура РФПЛ вполне закономерным. По его словам, встреча при сложных погодных условиях шла до первого и единственного гола.

«Игра шла до одного гола — при такой погоде и на таком поле команде, пропустившей мяч, было бы очень тяжело отыграться, действуя против насыщенной обороны соперника. По сути, штрафные Фернандеша и эпизод с ударом в пустые ворота Самедова были единственными возможностями для коллективов взять три очка.

Во втором тайме и «Локомотив», и «Спартак» уже увязли в игре в середине поля, с трудом доставляли мяч до штрафной, что было выгодно железнодорожникам», – считает Нигматуллин.

Матч 21-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. Железнодорожники после этой игры продолжают лидировать в турнирной таблице РФПЛ с 46 очками. «Спартак» делит 3-5 строчки с «Зенитом» и ЦСКА, набрав 38 баллов.