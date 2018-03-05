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Божович остался доволен дебютом Дзюбы за «Арсенал»

5 марта 2018, 00:07
4

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович подвел итоги домашнего матча 21-го тура чемпионата России, в котором его команда вырвала победу у «Ахмата» (1:0). Специалист также прокомментировал дебют форварда Артема Дзюбы за «канониров».

«Очень трудная игра, равная. Моментов у обеих команд было немного. Можно вспомнить момент в первом тайме у Чаушича, во втором создали несколько полумоментов. Во втором тайме играть мешало поле, игроки падали. Но всe-таки надо поблагодарить тех, кто готовил поле. Поблагодарю и своих игроков, они молодцы, дали бой, бились до конца и победили. Спасибо и болельщикам, потому что игрокам в такую погоду легче, чем им.

Дебютом Дзюбы доволен. У него был один хороший момент — надо было бить в одно касание. Артем двигался хорошо. У него сегодня были сильные оппоненты в лице Семенова и Анхеля. Думаю, Дзюба хорошо сыграл», – заявил Божович.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Арсенал Дзюба Артем Божович Миодраг
Комментарии (4)
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prezent2017
1520200932
Неплохо сыграл Дзюбиньо, даже пас голевой выложил. И Джорджич сразу забегал как-то!
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Ще Гевара
1520220522
За голову взялся?
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пряник929
1520220796
Главное - победа!
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Вомбат
1520363890
Скоро Дзюба будет играть лучше - как играл в Ростове. Божович - тренер не топ, но правильный.
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