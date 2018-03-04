Симеоне: «Если бы Месси надел форму «Атлетико», мы бы победили 1:0»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат матча 27-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (0:1).

«Цифры на табло. Для «Барселоны» нормально не проигрывать четыре или пять матчей подряд. Мы не сомневаемся, что можем приблизиться к нашей цели. Чего мы не можем сделать, так это абстрагироваться от реальности, в которой «Барселона» и «Реал» доминировали на протяжении 14 лет. Мы сделали невозможное [победили в чемпионате в сезоне 2013/14 – прим. «Бомбардира»]. Сложно повторить это.

Месси? Если бы он надел форму «Атлетико», я уверен, что мы бы победили 1:0», – сказал Симеоне.

«Атлетико» занимает вторую строчку в турнирной таблице и отстает от лидера турнира «Барселоны» на восемь очков.