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  • Симеоне: «Если бы Месси надел форму «Атлетико», мы бы победили 1:0»

Симеоне: «Если бы Месси надел форму «Атлетико», мы бы победили 1:0»

4 марта 2018, 22:17
4

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат матча 27-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (0:1).

«Цифры на табло. Для «Барселоны» нормально не проигрывать четыре или пять матчей подряд. Мы не сомневаемся, что можем приблизиться к нашей цели. Чего мы не можем сделать, так это абстрагироваться от реальности, в которой «Барселона» и «Реал» доминировали на протяжении 14 лет. Мы сделали невозможное [победили в чемпионате в сезоне 2013/14 – прим. «Бомбардира»]. Сложно повторить это.

Месси? Если бы он надел форму «Атлетико», я уверен, что мы бы победили 1:0», – сказал Симеоне.

«Атлетико» занимает вторую строчку в турнирной таблице и отстает от лидера турнира «Барселоны» на восемь очков.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Атлетико Симеоне Диего
Комментарии (4)
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Вомбат
1520193282
Если бы у Атлетико был бюджет как у ПСЖ, запросто надел бы. А так - чего воздух сотрясать.
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Romantic2010
1520197969
В четверг про Миранчуков так будешь говорить))))
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zigbert
1520231748
Мечты Симеоне ну очень интересные.
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OfaZavr
1520232441
вот только "бы" мешает))
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