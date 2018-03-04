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    Симеоне: «Если бы Месси надел форму «Атлетико», мы бы победили 1:0»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат матча 27-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (0:1).

    «Цифры на табло. Для «Барселоны» нормально не проигрывать четыре или пять матчей подряд. Мы не сомневаемся, что можем приблизиться к нашей цели. Чего мы не можем сделать, так это абстрагироваться от реальности, в которой «Барселона» и «Реал» доминировали на протяжении 14 лет. Мы сделали невозможное [победили в чемпионате в сезоне 2013/14 – прим. «Бомбардира»]. Сложно повторить это.

    Месси? Если бы он надел форму «Атлетико», я уверен, что мы бы победили 1:0», – сказал Симеоне.

    «Атлетико» занимает вторую строчку в турнирной таблице и отстает от лидера турнира «Барселоны» на восемь очков.

    Источник: Marca

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    04.03.2018 22:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 марта 2018, 09:47

      вот только "бы" мешает))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 марта 2018, 09:35

      Мечты Симеоне ну очень интересные.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 5 марта 2018, 00:12

      В четверг про Миранчуков так будешь говорить))))

      5
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    • ...
      Рейтинг: +12331

      Вомбат 4 марта 2018, 22:54

      Если бы у Атлетико был бюджет как у ПСЖ, запросто надел бы. А так - чего воздух сотрясать.

      3
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