РФПЛ. «Краснодар» обыграл «Ростов» и поднялся на второе место 

В матче 21-го тура чемпионата России «Краснодар» дома обыграл «Ростов» со счетом 3:1.

Дублем отметился нападающий «быков» Федор Смолов. Он открыл счет на 28-й минуте и забил второй мяч на 60-й минуте, реализовав 11-метровый. Один гол в составе хозяев забил полузащитник Павел Мамаев. В составе ростовчан голом с пенальти отметился хавбек Алексей Ионов на 45-й минуте матча.

«Краснодар» набрал 39 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. Если «Спартак» не обыграет «Локомотив» в завтрашнем матче, то «быки» останутся вторыми. «Ростов» с 25-ю очками идет на десятом месте.

Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

Краснодар – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Смолов, 28; 1:1 – Ионов (с пенальти), 45; 2:1 – Смолов (с пенальти), 60; 3:1 – Мамаев, 89.

«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Гранквист, Грицаенко, Мамаев (Иван, 90+2), Шатов (Лаборде,90), Петров, Каборе, Перейра (Жоаозиньо, 76), Клаэссон, Смолов.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Гулиев (Зуев, 73), Скопинцев (Дядюн, 80), Шомуродов (Майер, 65), Сигурдарсон.

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