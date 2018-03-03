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  • РФПЛ. «Краснодар» обыграл «Ростов» и поднялся на второе место 

РФПЛ. «Краснодар» обыграл «Ростов» и поднялся на второе место 

3 марта 2018, 20:49
67

В матче 21-го тура чемпионата России «Краснодар» дома обыграл «Ростов» со счетом 3:1.

Дублем отметился нападающий «быков» Федор Смолов. Он открыл счет на 28-й минуте и забил второй мяч на 60-й минуте, реализовав 11-метровый. Один гол в составе хозяев забил полузащитник Павел Мамаев. В составе ростовчан голом с пенальти отметился хавбек Алексей Ионов на 45-й минуте матча.

«Краснодар» набрал 39 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. Если «Спартак» не обыграет «Локомотив» в завтрашнем матче, то «быки» останутся вторыми. «Ростов» с 25-ю очками идет на десятом месте.

Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

Краснодар – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Смолов, 28; 1:1 – Ионов (с пенальти), 45; 2:1 – Смолов (с пенальти), 60; 3:1 – Мамаев, 89.

«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Гранквист, Грицаенко, Мамаев (Иван, 90+2), Шатов (Лаборде,90), Петров, Каборе, Перейра (Жоаозиньо, 76), Клаэссон, Смолов.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Гулиев (Зуев, 73), Скопинцев (Дядюн, 80), Шомуродов (Майер, 65), Сигурдарсон.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар
Комментарии (67)
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Татарин за ЦСКА
1520099460
Из трех прошедших игр-эта самая лучшая!!!
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VVM1964
1520099573
По четырем стартовым матчам после перерыва Краснодар смотрелся симпатичнее всех - ждем завтра .
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Ахимас Вельде
1520099611
Интересный замес получается.
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Куртуазные манеры
1520099839
Для закручивания вообще крутой интриги завтра Спартак должен обыграть Локо.
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lekseij2007
1520100032
Ростов!!!! Держаться, Валера!!!
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Leon_ARS
1520100276
Понравился "Краснодар", понравился дебют в "Ростове" Карпина.
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Krossmen73
1520100615
Очень хороший получился матч!!!На мой взгляд дончанам не хватило организации игры в центре поля.Нет толкового распасовщика,того кто мог бы вести игру.Левый фланг атаки был хорош,Скопинцев не подвёл.Справа ничего особого не было.Да и не хватало ударов по воротам.Если в предыдущие игры Ростов был бьющей командой,то сейчас это не прослеживается.Но в общем команда оставила очень приятное впечатление.Краснодар же похоже к исходу чемпионата начал просыпаться,становится похожим на самого себя.Приход Шатова несомненно оживил игру,придал мысли.Да и остальные парни не подкачали.Твёрдая пятёрка за игру!Оконцовка чемпионата обещает быть очень жаркой.С хорошей игрой и Ростов и Краснодар!!!
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Fan Loko mik
1520101265
Быков с победой!!! Игра понравилась! Ростов тоже смотрелся неплохо.
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retiremen
1520102498
Говорите все, что угодно, но Краснодар победил и победил по делу. 3 гола еще простили. Ростов смотрелся очень не плохо, но таким составом и с таким вратарем в этом матче искать очки было не правильной затеей. Обе команды были тяжелые, чувствовался первый весенний полноценный матч. Много брака. Желание выиграть не отнять было ни у одних ни у других, но класс игроков в Краснодаре выше и это сыграло основную роль. Быков с победой, Ростов получит хорошую команду.
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_Marqella_
1520104388
Прекрасная игра Краснодара, с победой !!!!
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