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    РФПЛ. «Краснодар» обыграл «Ростов» и поднялся на второе место 

    В матче 21-го тура чемпионата России «Краснодар» дома обыграл «Ростов» со счетом 3:1.

    Дублем отметился нападающий «быков» Федор Смолов. Он открыл счет на 28-й минуте и забил второй мяч на 60-й минуте, реализовав 11-метровый. Один гол в составе хозяев забил полузащитник Павел Мамаев. В составе ростовчан голом с пенальти отметился хавбек Алексей Ионов на 45-й минуте матча.

    «Краснодар» набрал 39 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. Если «Спартак» не обыграет «Локомотив» в завтрашнем матче, то «быки» останутся вторыми. «Ростов» с 25-ю очками идет на десятом месте.

    Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

    Краснодар – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Смолов, 28; 1:1 – Ионов (с пенальти), 45; 2:1 – Смолов (с пенальти), 60; 3:1 – Мамаев, 89.

    «Краснодар»: Синицын, Шишкин, Гранквист, Грицаенко, Мамаев (Иван, 90+2), Шатов (Лаборде,90), Петров, Каборе, Перейра (Жоаозиньо, 76), Клаэссон, Смолов.

    «Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Гулиев (Зуев, 73), Скопинцев (Дядюн, 80), Шомуродов (Майер, 65), Сигурдарсон.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.03.2018 20:49
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    Комментарии62
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 марта 2018, 13:28

      Прекрасное поле.Хорошая игра.Футбольная погода.Правда оба 11метровых сомнительные.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +129

      VVS1985 4 марта 2018, 12:54

      В очередной раз поражаюсь тому, как составлен календарь в РФПЛ. Чем люди думают, когда в начале марта играют между собой две команды из южных городов России... Где логика????? Неужели там сидят такие тупари??? Почему например нельзя было тому же СКА и Тосно сыграть с теми же Ростовом и Краснодаром на полях последних в комфортных для зрителей и игроков условиях.
      Но зачем.....Пусть лучше СКА и Тосно в Хабаровске играют при пустых трибунах в минус 10 градусов....Да никогда с таким отношением РФПЛ не будет нормальной лигой, и никто из нормальных игроков играть (подчеркиваю играть, а не доигрывать) сюда не поедет.

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 4 марта 2018, 09:50

      С победой и дальше только побед!!!!

      1
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      Рейтинг: +28

      яйва яйва 4 марта 2018, 09:03

      Отлично!

      0
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 4 марта 2018, 04:37

      Первый матч у Валеры не получился

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 марта 2018, 01:50

      Пен за что в ворота Ростова?

      0
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 4 марта 2018, 01:11

      Хороший матч, особенно посмотрев его на трибуне на великолепном стадионе! Вперёд быки!!!!

      2
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 4 марта 2018, 00:08

      Смолов и Мамаев должны играть ПАРОЙ в составе СБОРНОЙ!!!

      0
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 3 марта 2018, 23:00

      Игра напомнила матч Спартак - Зенит, где гости были ближе что бы отыграться... Но разящая контратака на последних минутах..., и счет на табло..

      1
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      Рейтинг: +1426

      VSt 3 марта 2018, 22:32

      Ростов тоже молодцы.
      Но важно, что Краснодар остается в гонке за медали.
      Когда-то Ткачев заявлял, что Краснодар станет одной из футбольных столиц, наряду с Москвой и Питером.
      Успехов!

      0
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      Рейтинг: +1168

      Argon > VSt 3 марта 2018, 22:50

      Только не его эта заслуга.

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