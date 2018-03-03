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  • Юран – о переносе матча в Самаре: «На улице мороз. Нужно думать о футболистах и о болельщиках»

Юран – о переносе матча в Самаре: «На улице мороз. Нужно думать о футболистах и о болельщиках»

3 марта 2018, 01:34
3

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран поделился мнением о переносе матча 1/4 финала Кубка России между красно-белыми и «Крыльями Советов».

«Есть регламент, и это нужно принимать как должное. Тем более что, если на улице такой мороз, нужно думать о футболистах и о болельщиках. Плюс, неясно почему в этой ситуации не перестраховались: ведь обычно на матчи заявляют и второй, резервный стадион. Например, где-нибудь на юге. На улице ведь зима, и в этом плане нужно было подстраховаться.

«Спартак» имел право отказаться выходить играть в таких условиях, и я думаю, что это правильное решение. Зачем подвергать футболистов риску? Это ведь возможны и травмы и болезни – играть по такому морозу. Регламент есть регламент, и «Спартак» просто воспользовался этим правом», – сказал Юран.

«Спартак» против морозов. Главное о матче, которого не будет

Источник: Rusfootball.info
Россия. Кубок Спартак Крылья Советов Юран Сергей
Комментарии (3)
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Диктор
1520050120
Адекватное мнение.
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diktatop
1520064187
неадекватно играть зимой в россии в футбол)
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VVM1964
1520088499
ХВАТИТ , уже проехали , нет других тем для обсуждения ?
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