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    Конте: «Нам остается только восхищаться «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча 29-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» поделился мнением о сопернике.

    «Я считаю, в прошлом сезоне они тоже играли потрясающе, но после своего первого сезона тренер постарался улучшить качество стартового состава и всей команды в целом, и мы все видим результат.

    Я полагаю, нам остается только восхищаться такой командой, потому что они проводят замечательный сезон.

    Для нас на данный момент самым актуальным вопросом является вопрос попадания в Лигу Чемпионов, и это будет нелегко, потому что целый ряд сильных команд претендует на место в четверке, и мы должны быть готовы сражаться», – сказал Конте.

    Матч «Манчестер Сити» – «Челси» пройдет 4 марта в Манчестере.

    Источник: ФК «Челси»

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    02.03.2018 21:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 3 марта 2018, 19:03

      Кто не дает Конте создать такой Челси??

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 3 марта 2018, 05:32

      Эх

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 3 марта 2018, 05:20

      Тонко намекнул Роме,что Сити хорошо укрепился в межсезонье,а нам бабосиков не дали)))

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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 2 марта 2018, 22:14

      Всё сказал по делу,Антонио.

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