Конте: «Нам остается только восхищаться «Манчестер Сити»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча 29-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» поделился мнением о сопернике.

«Я считаю, в прошлом сезоне они тоже играли потрясающе, но после своего первого сезона тренер постарался улучшить качество стартового состава и всей команды в целом, и мы все видим результат.

Я полагаю, нам остается только восхищаться такой командой, потому что они проводят замечательный сезон.

Для нас на данный момент самым актуальным вопросом является вопрос попадания в Лигу Чемпионов, и это будет нелегко, потому что целый ряд сильных команд претендует на место в четверке, и мы должны быть готовы сражаться», – сказал Конте.

Матч «Манчестер Сити» – «Челси» пройдет 4 марта в Манчестере.