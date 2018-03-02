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    Джано вернулся к тренировкам и может сыграть впервые за 5 месяцев

    «Спартак» сообщил о возвращении полузащитника Джано к тренировкам в общей группе.

    25-летний игрок сборной Грузии восстановился от травмы голеностопа.

    Хавбек получил повреждение в матче 11 тура РФПЛ против «Анжи» (2:2) в сентябре и до этого момента не выходил на поле. На его счету три результативные передачи в семи матчах нынешнего сезона.

    После 20 туров чемпионата России команда Массимо Карреры занимает третье место в турнирной таблице. 4 марта красно-белые сыграют с «Локомотивом» в рамках 21 тура.

    Источник: ФК «Спартак»

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    02.03.2018 17:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 марта 2018, 20:08

      Хорошая новость.Ждем красивой игры.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 марта 2018, 19:14

      хорошо конечно, но вот бы он еще и стабильность обрел.

      2
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      Рейтинг: -17

      xako57 2 марта 2018, 19:05

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 5 матчей и 5 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Сайт - 1einsider.com

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      Рейтинг: +584

      Бубновский 2 марта 2018, 18:46

      ....давай джано! ждем твоей фейеричной игры!!!

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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 2 марта 2018, 17:35

      С возвращением!!

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      Рейтинг: +307

      shpilman 2 марта 2018, 17:20

      год Джано, это високосный год)))) раз в 4 года целый сезон играет)))

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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > shpilman 2 марта 2018, 18:20

      Не припомню такого)

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