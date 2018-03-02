Джано вернулся к тренировкам и может сыграть впервые за 5 месяцев

«Спартак» сообщил о возвращении полузащитника Джано к тренировкам в общей группе.

25-летний игрок сборной Грузии восстановился от травмы голеностопа.

Хавбек получил повреждение в матче 11 тура РФПЛ против «Анжи» (2:2) в сентябре и до этого момента не выходил на поле. На его счету три результативные передачи в семи матчах нынешнего сезона.

После 20 туров чемпионата России команда Массимо Карреры занимает третье место в турнирной таблице. 4 марта красно-белые сыграют с «Локомотивом» в рамках 21 тура.