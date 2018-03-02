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  • Джано вернулся к тренировкам и может сыграть впервые за 5 месяцев

Джано вернулся к тренировкам и может сыграть впервые за 5 месяцев

2 марта 2018, 17:15
8

«Спартак» сообщил о возвращении полузащитника Джано к тренировкам в общей группе.

25-летний игрок сборной Грузии восстановился от травмы голеностопа.

Хавбек получил повреждение в матче 11 тура РФПЛ против «Анжи» (2:2) в сентябре и до этого момента не выходил на поле. На его счету три результативные передачи в семи матчах нынешнего сезона.

После 20 туров чемпионата России команда Массимо Карреры занимает третье место в турнирной таблице. 4 марта красно-белые сыграют с «Локомотивом» в рамках 21 тура.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Грузия Джано
Комментарии (8)
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shpilman
1520000405
год Джано, это високосный год)))) раз в 4 года целый сезон играет)))
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Artemka69
1520001355
С возвращением!!
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VVM1964
1520005096
Эх нам бы защитника , так конечно с возвращением .
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Бубновский
1520005577
....давай джано! ждем твоей фейеричной игры!!!
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xako57
1520006740
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 5 матчей и 5 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Сайт - 1einsider.com
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OfaZavr
1520007243
хорошо конечно, но вот бы он еще и стабильность обрел.
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zigbert
1520010517
Хорошая новость.Ждем красивой игры.
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