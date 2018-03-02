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Бавин: «Урал» готов к оставшимся играм»

2 марта 2018, 07:34

Полузащитник «Урала» Юрий Бавин рассказал о подготовке к матчу против ЦСКА. Для футболиста этот матч будет особенным, так как он начинал свою карьеру именно в составе армейского клуба.

Матч 21-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Урал» состоится в субботу, 3 марта, в 14:00 по московскому времени.

— Как «Урал» провел сборы?

— Сборы прошли вполне привычно. Как всегда, их было три. Много работали над тактикой, оттачивали игровые связи, обращали особое внимание на стандартные положения. Думаю, мы хорошо поработали и готовы к оставшимся играм.

— Для вас матч против ЦСКА будет принципиальным?

— ЦСКА для меня очень многое значит, но сейчас чувства немного улеглись. На данный момент я игрок «Урала», и для меня главное — принести пользу своей команде. О каких-то личностных моментах я даже не думаю.

— Загруженность красно-синих в Лиге Европы поможет «Уралу»?

— Это может даже сыграть на руку самим армейцам. Они уже провели два официальных матча в этом году — им сейчас должно быть попроще.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Урал ЦСКА Бавин Юрий
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