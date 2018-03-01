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  • Гацкан: «Карпин? Помню, как он сцепился с Зиданом. В моем стиле!»

Гацкан: «Карпин? Помню, как он сцепился с Зиданом. В моем стиле!»

1 марта 2018, 22:43
6

Защитник «Ростова» Александр Гацкан поделился мнением о работе главного тренера команды Валерия Карпина.

– В Краснодаре состоится официальный дебют Валерия Карпина на посту главного тренера «Ростова». Как восприняли его приход в команду в январе?

– С позитивом. Это специалист с именем. Было интересно поработать под его руководством. И уже по первым занятием стало понятно, что Карпин – во многом европейский специалист. Видно, что он внимательно следит за передовыми тенденциями. Зимой мы очень много работали с мячом

– Помните Карпина футболистом?

– Конечно. Следил за его выступлениями за «Спартак», «Валенсию», «Сельту», «Реал Сосьедад». Он везде был на хорошем счету. А еще помню, как Валерий Георгиевич сцепился с Зинедином Зиданом в матче сборных России и Франции. В моем стиле!

– Сейчас в «Ростове» много спартаковцев. Шутите по этому поводу, учитывая прошлое главного тренера?

– У нас нет деления на группы. Но как-то, мы вышли на тренировку, а красно-белые собрались вместе, начали что-то обсуждать… Пришлось отпустить в их адрес несколько шуток. На этом все закончилось.

Напомним, что Карпин был назначен на пост главного тренера команды в декабре.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Гацкан Александр Карпин Валерий Зидан Зинедин
Комментарии (6)
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Татарин за ЦСКА
1519933918
Валера,верим!!!
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x-x-x-x-x
1519937187
ахахаха в моём стиле. да еще с Зиданом
Ответить
Таганский
1519938531
Правильно, Санек!! Не хрен по кучкам сбиваться!! Первый раз пошутил..Второго раза не будет!!
Ответить
multiscan
1519979558
В моём стиле? Молодой человек, у вас мания величия или комплекс Наполеона?
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zigbert
1519980088
По словам Гацкана микроклимат в команде не плохой ,осталось наладить взаимопонимание на поле.
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FaTeK1945ru
1519984971
...было дело,Карпин дал отпор Зидану,жаль наши игроки обпоносились и не поддержали Валеру.Да,тогда наши у французов выиграли на их поле.
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