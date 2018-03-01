Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гацкан: «Карпин? Помню, как он сцепился с Зиданом. В моем стиле!»

    Защитник «Ростова» Александр Гацкан поделился мнением о работе главного тренера команды Валерия Карпина.

    – В Краснодаре состоится официальный дебют Валерия Карпина на посту главного тренера «Ростова». Как восприняли его приход в команду в январе?

    – С позитивом. Это специалист с именем. Было интересно поработать под его руководством. И уже по первым занятием стало понятно, что Карпин – во многом европейский специалист. Видно, что он внимательно следит за передовыми тенденциями. Зимой мы очень много работали с мячом

    – Помните Карпина футболистом?

    – Конечно. Следил за его выступлениями за «Спартак», «Валенсию», «Сельту», «Реал Сосьедад». Он везде был на хорошем счету. А еще помню, как Валерий Георгиевич сцепился с Зинедином Зиданом в матче сборных России и Франции. В моем стиле!

    – Сейчас в «Ростове» много спартаковцев. Шутите по этому поводу, учитывая прошлое главного тренера?

    – У нас нет деления на группы. Но как-то, мы вышли на тренировку, а красно-белые собрались вместе, начали что-то обсуждать… Пришлось отпустить в их адрес несколько шуток. На этом все закончилось.

    Напомним, что Карпин был назначен на пост главного тренера команды в декабре.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2018 22:43
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 2 марта 2018, 13:02

      ...было дело,Карпин дал отпор Зидану,жаль наши игроки обпоносились и не поддержали Валеру.Да,тогда наши у французов выиграли на их поле.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 марта 2018, 11:41

      По словам Гацкана микроклимат в команде не плохой ,осталось наладить взаимопонимание на поле.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 2 марта 2018, 11:32

      В моём стиле? Молодой человек, у вас мания величия или комплекс Наполеона?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 2 марта 2018, 00:08

      Правильно, Санек!!
      Не хрен по кучкам сбиваться!!
      Первый раз пошутил..Второго раза не будет!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 1 марта 2018, 23:46

      ахахаха в моём стиле. да еще с Зиданом

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 1 марта 2018, 22:51

      Валера,верим!!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11