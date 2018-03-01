Мата: «Мы должны побеждать в каждом матче. В мае посмотрим, где мы окажемся»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился мнением о шансах клуба возглавить турнирную таблицу.

«Мы бы хотели быть первыми, но, думаю, сейчас мы должны побеждать в каждом матче до конца сезона. А в мае посмотрим, где мы окажемся.

Так мы готовимся к предстоящим матчам, и так главный тренер говорит нам готовиться. Важно не терять надежду и продолжать бороться за три очка, как это было в матче с «Челси». Он показал, что мы верим в победу до конца, мы «Юнайтед» и никогда не сдаемся, особенно в таких играх», – сказал Мата.

«Манчестер Юнайтед» занимает вторую строку в турнирной таблице, отставая от лидера «Манчестер Сити» на 13 очков.