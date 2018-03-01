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    Мата: «Мы должны побеждать в каждом матче. В мае посмотрим, где мы окажемся»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился мнением о шансах клуба возглавить турнирную таблицу.

    «Мы бы хотели быть первыми, но, думаю, сейчас мы должны побеждать в каждом матче до конца сезона. А в мае посмотрим, где мы окажемся.

    Так мы готовимся к предстоящим матчам, и так главный тренер говорит нам готовиться. Важно не терять надежду и продолжать бороться за три очка, как это было в матче с «Челси». Он показал, что мы верим в победу до конца, мы «Юнайтед» и никогда не сдаемся, особенно в таких играх», – сказал Мата.

    «Манчестер Юнайтед» занимает вторую строку в турнирной таблице, отставая от лидера «Манчестер Сити» на 13 очков.

    Источник: Skysports

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    01.03.2018 22:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 марта 2018, 11:35

      Конечно терять надежду не стоит,если закрепить ее хорошей игрой.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 1 марта 2018, 22:42

      Так побеждайте,нам то что!!!

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