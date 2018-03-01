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    Райола считает, что Балотелли стоит 100 миллионов

    Агент полузащитника французской «Ниццы» Марио Балотелли Мино Райола заявил, что его клиент вскоре сменит клуб. Представитель уже подыскивает новое место работы для итальянца.

    «Марио может вернуться в Италию. Он входит в десятку лучших атакующих игроков мира. Среди своих соотечественников он лучший. Балотелли стоит 100 миллионов евро. Я уже начал переговоры с потенциальными работодателями клиента», – сказал швед.

    Портал Transfermarkt оценивает Балотелли в 22 миллиона евро.

    Источник: Football Italia

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    01.03.2018 19:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 марта 2018, 09:38

      Райола швед???? Балотелии полузащитник??? столько косяков в одной маленькой новости???))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 2 марта 2018, 09:24

      Какой полузащитник? Марио нападающий)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 2 марта 2018, 01:02

      По моему Райола лишний ноль добавил!))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 марта 2018, 23:56

      Меняет клубы как перчатки.

      2
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 1 марта 2018, 23:37

      100 за Марио очень много . Цена должна соответствовать качеству .

      0
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      Рейтинг: +33

      LeoGut 1 марта 2018, 22:08

      Не тянет он на 100 млн. А вот 22 ближе к истине.

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 1 марта 2018, 20:35

      Райола поехавший

      0
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      Рейтинг: +3461

      acor94 1 марта 2018, 20:03

      КАКОЙ ЕЩЕ ШВЕД???

      2
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