Райола считает, что Балотелли стоит 100 миллионов

Агент полузащитника французской «Ниццы» Марио Балотелли Мино Райола заявил, что его клиент вскоре сменит клуб. Представитель уже подыскивает новое место работы для итальянца.

«Марио может вернуться в Италию. Он входит в десятку лучших атакующих игроков мира. Среди своих соотечественников он лучший. Балотелли стоит 100 миллионов евро. Я уже начал переговоры с потенциальными работодателями клиента», – сказал швед.

Портал Transfermarkt оценивает Балотелли в 22 миллиона евро.