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  • Набиуллин подтвердил, что будет играть в «Зените» на месте Кришито

Набиуллин подтвердил, что будет играть в «Зените» на месте Кришито

1 марта 2018, 09:31
6

Новичок «Зенита» защитник Эльмир Набиуллин рассказал о той роли, в которой его видят в новом клубе. По словам спортсмена, в будущем он займет место итальянца Доменико Кришито, который может покинуть «Зенит» предстоящим летом.

В текущем сезоне 22-летний футболист провел в составе «Рубина» 14 матчей, в которых забил один гол.

– Считается, что вас купили на замену Кришито. Вы обсуждали эту тему с руководством «Зенита»?

– Руководство «Зенита» говорило только то, что в дальнейшем видит меня в качестве основного левого защитника.

– С кем из старожилов «Зенита» больше всего общались за последнюю неделю?

– Мы с Оздоевым много общаемся с Кузяевым, Жирковым, Кокориным… Многих я знал раньше, и из-за этого легко адаптируюсь к команде. Насчет жилья интересовался у них, спрашивал, где лучше брать.

– И где?

– Ребята советуют Петроградку, Крестовский остров.

– В «Рубине» Рыжиков и Гекдениз делали вам замечания, потому что вы к ним обращались на «вы». В «Зените» хоть со всеми на «ты»?

– Да, было такое в первое время в «Рубине». Это опытные, взрослые игроки, поэтому поначалу к ним обращался только на «вы». В «Зените» ситуация свободнее – со всеми на «ты».

– Даже с Жирковым и Ивановичем?

– Даже с ними. Они подсказывают, помогают.

– Вы уже играли на стадионе «Санкт-Петербург» в июле прошлого года. Как вам арена?

– Впечатлен тем, сколько болельщиков приходят на стадион и поддерживают команду. На трибунах очень много народу, почти в каждом матче полный стадион, это очень здорово. У «Зенита» очень хорошая поддержка.

– Особенно в сравнении с Казанью.

– У «Рубина» тоже была высокая посещаемость, когда «Казань Арена» только открылась. Правда, в последнее время зрителей мало, и это очень обидно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кришито Доменико Набиуллин Эльмир
Комментарии (6)
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пряник929
1519886858
Вот это заява...
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Garrincha58
1519888851
еще не факт
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_Marqella_
1519889033
это было сразу понятно, что его покупают на место Кришито...)))
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Dimon013
1519893533
Перспективный парень)
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za logiku
1519899029
Кришито может и не уйти...
Ответить
Павелий
1519905047
Нормально так, хату на Крестовском брать....
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