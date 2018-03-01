Набиуллин подтвердил, что будет играть в «Зените» на месте Кришито

Новичок «Зенита» защитник Эльмир Набиуллин рассказал о той роли, в которой его видят в новом клубе. По словам спортсмена, в будущем он займет место итальянца Доменико Кришито, который может покинуть «Зенит» предстоящим летом.

В текущем сезоне 22-летний футболист провел в составе «Рубина» 14 матчей, в которых забил один гол.

– Считается, что вас купили на замену Кришито. Вы обсуждали эту тему с руководством «Зенита»?

– Руководство «Зенита» говорило только то, что в дальнейшем видит меня в качестве основного левого защитника.

– С кем из старожилов «Зенита» больше всего общались за последнюю неделю?

– Мы с Оздоевым много общаемся с Кузяевым, Жирковым, Кокориным… Многих я знал раньше, и из-за этого легко адаптируюсь к команде. Насчет жилья интересовался у них, спрашивал, где лучше брать.

– И где?

– Ребята советуют Петроградку, Крестовский остров.

– В «Рубине» Рыжиков и Гекдениз делали вам замечания, потому что вы к ним обращались на «вы». В «Зените» хоть со всеми на «ты»?

– Да, было такое в первое время в «Рубине». Это опытные, взрослые игроки, поэтому поначалу к ним обращался только на «вы». В «Зените» ситуация свободнее – со всеми на «ты».

– Даже с Жирковым и Ивановичем?

– Даже с ними. Они подсказывают, помогают.

– Вы уже играли на стадионе «Санкт-Петербург» в июле прошлого года. Как вам арена?

– Впечатлен тем, сколько болельщиков приходят на стадион и поддерживают команду. На трибунах очень много народу, почти в каждом матче полный стадион, это очень здорово. У «Зенита» очень хорошая поддержка.

– Особенно в сравнении с Казанью.

– У «Рубина» тоже была высокая посещаемость, когда «Казань Арена» только открылась. Правда, в последнее время зрителей мало, и это очень обидно.