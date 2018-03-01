Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Набиуллин подтвердил, что будет играть в «Зените» на месте Кришито

    Новичок «Зенита» защитник Эльмир Набиуллин рассказал о той роли, в которой его видят в новом клубе. По словам спортсмена, в будущем он займет место итальянца Доменико Кришито, который может покинуть «Зенит» предстоящим летом.

    В текущем сезоне 22-летний футболист провел в составе «Рубина» 14 матчей, в которых забил один гол.

    – Считается, что вас купили на замену Кришито. Вы обсуждали эту тему с руководством «Зенита»?

    – Руководство «Зенита» говорило только то, что в дальнейшем видит меня в качестве основного левого защитника.

    – С кем из старожилов «Зенита» больше всего общались за последнюю неделю?

    – Мы с Оздоевым много общаемся с Кузяевым, Жирковым, Кокориным… Многих я знал раньше, и из-за этого легко адаптируюсь к команде. Насчет жилья интересовался у них, спрашивал, где лучше брать.

    – И где?

    – Ребята советуют Петроградку, Крестовский остров.

    – В «Рубине» Рыжиков и Гекдениз делали вам замечания, потому что вы к ним обращались на «вы». В «Зените» хоть со всеми на «ты»?

    – Да, было такое в первое время в «Рубине». Это опытные, взрослые игроки, поэтому поначалу к ним обращался только на «вы». В «Зените» ситуация свободнее – со всеми на «ты».

    – Даже с Жирковым и Ивановичем?

    – Даже с ними. Они подсказывают, помогают.

    – Вы уже играли на стадионе «Санкт-Петербург» в июле прошлого года. Как вам арена?

    – Впечатлен тем, сколько болельщиков приходят на стадион и поддерживают команду. На трибунах очень много народу, почти в каждом матче полный стадион, это очень здорово. У «Зенита» очень хорошая поддержка.

    – Особенно в сравнении с Казанью.

    – У «Рубина» тоже была высокая посещаемость, когда «Казань Арена» только открылась. Правда, в последнее время зрителей мало, и это очень обидно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2018 09:31
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5882

      Павелий 1 марта 2018, 14:50

      Нормально так, хату на Крестовском брать....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +238

      za logiku 1 марта 2018, 13:10

      Кришито может и не уйти...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 1 марта 2018, 11:38

      Перспективный парень)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ 1 марта 2018, 10:23

      это было сразу понятно, что его покупают на место Кришито...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 марта 2018, 10:20

      еще не факт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 1 марта 2018, 09:47

      Вот это заява...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11