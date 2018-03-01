Парфенов: «Играли и в более холодную погоду, не вижу здесь ничего криминального»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов назвал историческим выход команды в полуфинал Кубка России после победы над «Лучем-Энергией» в четвертьфинале турнира. Он также не стал делать скидку на морозную погоду, в условиях которой проходила встреча.

Четвертьфинальный матч Кубка России «Тосно» – «Луч-Энергия» завершился со счетом 2:1.

— Это маленькая часть истории для клуба. Наша команда дважды играла в четвертьфинале, а полуфиналов еще не было. Впереди у нас тяжелейший матч в Хабаровске, поэтому задача — восстановить ребят и готовиться дальше. Будем сейчас уже думать не о полуфинале кубка, а о чемпионате. Ребята — молодцы, может быть, что-то не получалось, но в связи с такими погодными условиями это неудивительно. Неплохие голы забили, много старались, сегодня я увидел команду, которую хотел бы видеть в каждом матче.

— Можно ли играть в такой мороз?

— Когда ты выигрываешь такой матч, то можно сказать, что стоило. Я сам как футболист играл и в более холодную погоду, не вижу здесь ничего криминального. Да это неприятно для футболистов. Но если у нас такой календарь и мы летом отдыхаем большую часть времени, то что поделать?

— Как вы оцениваете игру Павла Погребняка, который забил в первом же матче за «Тосно»?

— Раз мы доверили ему место в основе, то он его заслужил, мы не давали ему аванс. Мы на него рассчитываем, как и на любого другого игрока. В день матча даже была хорошая головная боль, приходилось выбирать стартовый состав. Паша — молодец, но я больше привык говорить о команде.

— Какая была установка в перерыве?

— Установка после первого тайма была одна — играть. Говорили в раздевалке, что счет 0:0, но чуть-чуть потеряли концентрацию, это свойственно игрокам при счете 2:0. Может быть, это связано и с волнением перед первым матчем в году. Плюс были «качели» — состоится матч или нет из-за погодных условий. К тому же в Кубке России цена ошибки очень велика, поэтому очень хотели победить.