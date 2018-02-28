Тотти: «Я не готов тренировать. Вижу себя спортивным директором»

Экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти ответил на вопрос о возможном начале тренерской карьеры.

«Готов ли я попробовать себя в качестве тренера? Нет.

Я вижу себя в статусе спортивного директора. В этом отношении учусь у Мончи (занимает должность сейчас – прим. «Бомбардира»).

Я боюсь этой жизни и своего будущего. Мне не хватает обыденных для меня вещей: обувания бутс, матчей, ритуалов перед играми, ужином с одноклубниками. За долгие годы я привык ко всему этому», – сказал итальянец.

Тотти выступал за римский клуб на протяжении всей 25-летней карьеры, которую завершил в мае прошлого года.