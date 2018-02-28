Симеоне рассказал о требованиях к игрокам «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о требованиях к игрокам, которые предъявляются как со стороны болельщиков такого серьезного клуба, так и со стороны самих футболистов.

«Выступать за «Атлетико» любому футболисту нелегко. С тех пор как я в команде, ее состав пополняло мало футболистов, которые сразу же становились твердыми игроками основного состава.

Могу сказать, чтобы играть в «Атлетико», нужно быть очень сильным, в первую очередь, психологически. От нас требуют борьбы с лучшими командами. Мы и сами предъявляем себе такие требования.

Как мне ранее говорил Хесус Хиль, для выступления в «Атлетико» недостаточно выкладываться на 100%. Нам нужны 110%», – заверил Симеоне.

После 25 туров «Атлетико» располагается на второй строчке в турнирной таблице Примеры с 58 очками. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет семь баллов.