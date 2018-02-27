Виллаш-Боаш: «Уэмбли» – стадион без атмосферы, поэтому «Ювентус» может пройти «шпор»

Бывший главный тренер английского «Тоттенхэма» Андре Виллаш-Боаш поделился ожиданиями от ответного матча британцев в 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса». Португалец верит в проход туринцев.

«Стадион «Уэмбли» – отличное место для подвигов. На этой арене нет атмосферы, болельщики не давят на соперника. У «Ювентуса» есть опыт игры в таких матчах, и ему вполне по силам пройти в четвертьфинал», – сказал экс-тренер санкт-петербургского «Зенита».

Первый матч между «Ювентусом» и «Тоттенхэмом» закончился со счетом 2:2.