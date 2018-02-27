Анчелотти сообщил друзьям, что хочет заменить Венгера в «Арсенале»

Экс-главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти намерен вернуться в АПЛ. Итальянский специалист уведомил своих друзей, что хочет заменить Арсена Венгера в «Арсенале».

Ранее уже сообщалось, что руководство «канониров» находится в поисках сменщика для француза.

Напомним, Анчелотти работал в Премьер-лиге с «Челси» с 2009 по 2011 годы, выиграв с синими в сезоне-2009/10 чемпионат и Кубок Англии.

Среди других кандидатов на замену Венгеру называются бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике, тренер сборной Германии Йоахим Лев, главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс и входящий в тренерский штаб «Манчестер Сити» Микель Артета.