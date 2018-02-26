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    Рауль: «Зидан – лучший тренер для «Реала»

    Бывший нападающий «Реала» Рауль поделился мнением о главном тренере команды Зинедине Зидане.

    «Зидан хорош. Он управляет любой ситуацией, за два года она выиграл все. «Реал» стал успешным с ним. Сейчас в чемпионате большой отрыв от лидера, но Зидан хорошо управляет командой.

    Я уверен, что клуб добьется хороших результатов и успешно закончит сезон. Зидан – лучший тренер для «Реала», и мы хотим, чтобы он продолжил тренировать команду в будущем», – сказал Рауль.

    «Реал» занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидера турнира «Барселоны» на 14 очков.

    Источник: Skysports

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    26.02.2018 22:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 26 февраля 2018, 23:05

      Думаю, Рауль прав.
      В клубе не настроены каждый сезон менять рулевого, а Зидан, как раз, подходит на длительную перспективу и готов достичь поставленных целей!..

      2
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    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 26 февраля 2018, 22:37

      посмотрим еще

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