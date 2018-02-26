Рауль: «Зидан – лучший тренер для «Реала»

Бывший нападающий «Реала» Рауль поделился мнением о главном тренере команды Зинедине Зидане.

«Зидан хорош. Он управляет любой ситуацией, за два года она выиграл все. «Реал» стал успешным с ним. Сейчас в чемпионате большой отрыв от лидера, но Зидан хорошо управляет командой.

Я уверен, что клуб добьется хороших результатов и успешно закончит сезон. Зидан – лучший тренер для «Реала», и мы хотим, чтобы он продолжил тренировать команду в будущем», – сказал Рауль.

«Реал» занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидера турнира «Барселоны» на 14 очков.