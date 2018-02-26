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    Неймар может сыграть против «Реала» в ЛЧ

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери рассчитывает, что нападающему его команды Неймару удалось избежать серьезной травмы. Специалист верит, что бразилец сможет сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

    «Возможно, Неймар сможет сыграть против «Реала», – приводит слова Эмери L'Équipe.

    Напомним, Неймар получил травму в матче 27-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (3:0). Форвард травмировался в концовке встречи на 80-й минуте, неудачно подставив ногу в борьбе за мяч. Парижане остались в меньшинстве после того, как бразилец покинул поле, так как уже использовали все замены к тому моменту.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.02.2018 06:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +380

      Гуус 26 февраля 2018, 11:24

      если сыграет то у псж шансов ноль на то чтобы пройти реал

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Гуус 26 февраля 2018, 11:46

      Не перди много,они равны и лишь игра покажет.Что касается Неймара,то для Парижа это огромнейшая потеря!!!

      0
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      Рейтинг: +380

      Гуус > Татарин за ЦСКА 26 февраля 2018, 12:46

      первую игру париж проиграл из за неймара если бы его на поле не было могли более лучший результат увезти из парижа!!
      неймар играл против реала так как против условного метца или дижона в чемпионгате франции

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 26 февраля 2018, 10:22

      еще диагноза не знают, но сыграет

      2
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      Рейтинг: +232

      Sterh 26 февраля 2018, 09:20

      Как вы умело отбросили из заголовка слово "возможно"..
      Мастера!.. Ведь смысле же не изменился.. почти..

      3
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