Неймар может сыграть против «Реала» в ЛЧ

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери рассчитывает, что нападающему его команды Неймару удалось избежать серьезной травмы. Специалист верит, что бразилец сможет сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Возможно, Неймар сможет сыграть против «Реала», – приводит слова Эмери L'Équipe.

Напомним, Неймар получил травму в матче 27-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (3:0). Форвард травмировался в концовке встречи на 80-й минуте, неудачно подставив ногу в борьбе за мяч. Парижане остались в меньшинстве после того, как бразилец покинул поле, так как уже использовали все замены к тому моменту.

Neymar's status for #PSG against Real Madrid will be in question after this nasty ankle injury ... pic.twitter.com/krFQTavVgG