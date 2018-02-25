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    Бердыев: «Просил Набиуллина и Оздоева остаться в «Рубине»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев оценил трансферную кампанию казанского клуба этой зимой.

    «Считаю, что мы удачно провели трансферную кампанию. Единственное, мы хотели оставить Эльмира Набиуллина и Магомеда Оздоева. Я здесь просил их остаться, с каждым разговаривал. Но каждый из них решил, что «Зенит» – это тот клуб, который позволит им дальше расти. С экономической точки зрения не сказал бы, что мы стали богаче. Но если ребята приняли такое решение, то неправильно было бы их удерживать, раз они верят, что могут развиваться в другом клубе. Может быть, осадок вот от этих ребят есть.

    А все остальное, что касается легионеров, которые нас покинули, – полное удовлетворение. Просто мне неудобно называть цифры, но мы очень разгрузили финансовые расходы, зарплатные. Ну очень. Поэтому есть существенное удовлетворение от этого.

    И сама атмосфера в команде стала лучше. Сам коллектив стал лучше. И это очень важно для следующего шага», – сказал Бердыев.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    25.02.2018 09:05
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 25 февраля 2018, 12:14

      лучше на лавке на жирном контракте

      1
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      Рейтинг: +258

      жеха87 25 февраля 2018, 12:05

      Набиуллин это замена уходящему Кришито!за пол года в команде привыкнет!

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 февраля 2018, 11:36

      Конечно никого насильно не удержишь ,рвуться ребята в более именитый клуб.Бог им судья.

      2
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 25 февраля 2018, 11:33

      ... Курбан Бикеевич,ждём побед !!!

      2
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 25 февраля 2018, 10:51

      Надеюсь,по окончании сезона в команду придут игроки гораздо лучше ушедших !

      2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 25 февраля 2018, 09:43

      Оздоева не стоило уговаривать, у него хобби менять клубы, толку от него не было бы, а вот Набиуллин сделал явную ошибку, с ним стоило поработать. Думаю, что его агент спорол херню.

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      Рейтинг: +728

      GammiD > DOCTOR PENALTY 26 февраля 2018, 10:28

      Агент не агент, но Эльмир был счастлив когда перебрался в Питер, на фото прям светился весь. Так что думаю желание самого игрока тоже присутствовало, и оно было решающим в этом переходе. А Оздоев, решил пока может, хапнуть хороший контракт, не факт что через год кто то ему такой предложил бы....

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > DOCTOR PENALTY 27 февраля 2018, 09:50

      думаю, Бекиич лукавит....
      Набиуллин- игрок хороший и от Рубина он шёл "в наборе" с Оздоевым, а взамен получили немного зажиревшего Нобоа, что в принципе должно заменить балласт Мвила- Оздоев в центре поля...

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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 25 февраля 2018, 09:36

      Правильное решение-избавиться от шлака , и от тех кто не хочет играть за клуб. Пусть числятся в Зените .

      2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 25 февраля 2018, 09:36

      То что разгрузили это хорошо, а вот то что игроки бесплатно уходят это плохо!!!

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