Бердыев: «Просил Набиуллина и Оздоева остаться в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев оценил трансферную кампанию казанского клуба этой зимой.

«Считаю, что мы удачно провели трансферную кампанию. Единственное, мы хотели оставить Эльмира Набиуллина и Магомеда Оздоева. Я здесь просил их остаться, с каждым разговаривал. Но каждый из них решил, что «Зенит» – это тот клуб, который позволит им дальше расти. С экономической точки зрения не сказал бы, что мы стали богаче. Но если ребята приняли такое решение, то неправильно было бы их удерживать, раз они верят, что могут развиваться в другом клубе. Может быть, осадок вот от этих ребят есть.

А все остальное, что касается легионеров, которые нас покинули, – полное удовлетворение. Просто мне неудобно называть цифры, но мы очень разгрузили финансовые расходы, зарплатные. Ну очень. Поэтому есть существенное удовлетворение от этого.

И сама атмосфера в команде стала лучше. Сам коллектив стал лучше. И это очень важно для следующего шага», – сказал Бердыев.