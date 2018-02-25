Бердыев: «Просил Набиуллина и Оздоева остаться в «Рубине»

лучше на лавке на жирном контракте
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев оценил трансферную кампанию казанского клуба этой зимой.
«Считаю, что мы удачно провели трансферную кампанию. Единственное, мы хотели оставить Эльмира Набиуллина и Магомеда Оздоева. Я здесь просил их остаться, с каждым разговаривал. Но каждый из них решил, что «Зенит» – это тот клуб, который позволит им дальше расти. С экономической точки зрения не сказал бы, что мы стали богаче. Но если ребята приняли такое решение, то неправильно было бы их удерживать, раз они верят, что могут развиваться в другом клубе. Может быть, осадок вот от этих ребят есть.
А все остальное, что касается легионеров, которые нас покинули, – полное удовлетворение. Просто мне неудобно называть цифры, но мы очень разгрузили финансовые расходы, зарплатные. Ну очень. Поэтому есть существенное удовлетворение от этого.
И сама атмосфера в команде стала лучше. Сам коллектив стал лучше. И это очень важно для следующего шага», – сказал Бердыев.