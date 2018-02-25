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Бердыев: «Просил Набиуллина и Оздоева остаться в «Рубине»

25 февраля 2018, 09:05
10

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев оценил трансферную кампанию казанского клуба этой зимой.

«Считаю, что мы удачно провели трансферную кампанию. Единственное, мы хотели оставить Эльмира Набиуллина и Магомеда Оздоева. Я здесь просил их остаться, с каждым разговаривал. Но каждый из них решил, что «Зенит» – это тот клуб, который позволит им дальше расти. С экономической точки зрения не сказал бы, что мы стали богаче. Но если ребята приняли такое решение, то неправильно было бы их удерживать, раз они верят, что могут развиваться в другом клубе. Может быть, осадок вот от этих ребят есть.

А все остальное, что касается легионеров, которые нас покинули, – полное удовлетворение. Просто мне неудобно называть цифры, но мы очень разгрузили финансовые расходы, зарплатные. Ну очень. Поэтому есть существенное удовлетворение от этого.

И сама атмосфера в команде стала лучше. Сам коллектив стал лучше. И это очень важно для следующего шага», – сказал Бердыев.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Оздоев Магомед Набиуллин Эльмир Бердыев Курбан
Комментарии (10)
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Сильвербой
1519540561
То что разгрузили это хорошо, а вот то что игроки бесплатно уходят это плохо!!!
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нейтральныйкакникто
1519540578
Правильное решение-избавиться от шлака , и от тех кто не хочет играть за клуб. Пусть числятся в Зените .
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DOCTOR PENALTY
1519541025
Оздоева не стоило уговаривать, у него хобби менять клубы, толку от него не было бы, а вот Набиуллин сделал явную ошибку, с ним стоило поработать. Думаю, что его агент спорол херню.
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nemolod
1519545091
Надеюсь,по окончании сезона в команду придут игроки гораздо лучше ушедших !
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FaTeK1945ru
1519547586
... Курбан Бикеевич,ждём побед !!!
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zigbert
1519547792
Конечно никого насильно не удержишь ,рвуться ребята в более именитый клуб.Бог им судья.
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жеха87
1519549502
Набиуллин это замена уходящему Кришито!за пол года в команде привыкнет!
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piligrim1986
1519550054
лучше на лавке на жирном контракте
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