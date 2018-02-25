Вальверде отрицает, что Суарес намеренно пытался получить желтую карточку в игре с «Жироной»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде уверен, что нападающий Луис Суарес не пытался специально получить желтую карточку в матче 25-го тура чемпионата Испании против «Жироны» (6:1).

Отметим, что предупреждение могло стать пятым для уругвайца в нынешнем розыгрыше Примеры. В этом случае Суарес пропустил бы встречу с «Лас-Пальмасом».

«Игровые моменты на усмотрение судьи. Мне нечего на это ответить.

Суарес всегда так играет. Если мы теряем кого-то из перебора желтых, то играет другой футболист», – приводит слова Вальверде El Pais.