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    Вальверде отрицает, что Суарес намеренно пытался получить желтую карточку в игре с «Жироной»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде уверен, что нападающий Луис Суарес не пытался специально получить желтую карточку в матче 25-го тура чемпионата Испании против «Жироны» (6:1).

    Отметим, что предупреждение могло стать пятым для уругвайца в нынешнем розыгрыше Примеры. В этом случае Суарес пропустил бы встречу с «Лас-Пальмасом».

    «Игровые моменты на усмотрение судьи. Мне нечего на это ответить.

    Суарес всегда так играет. Если мы теряем кого-то из перебора желтых, то играет другой футболист», – приводит слова Вальверде El Pais.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.02.2018 07:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 25 февраля 2018, 13:31

      Главное чтобы он 20-го июня против саудитов вышел. Мне только что подтверждение на билеты пришло!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 февраля 2018, 11:20

      Вальверде тренер авторитетный,ему можно поверить.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 25 февраля 2018, 08:49

      Ну Да, если бы следующая игра была с Реалом никто бы на это не обратил внимание!

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